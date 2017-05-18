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〈北部〉竹縣鳥徵圖 副縣長取用被投訴

2017-05-18

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣副縣長楊文科在臉書成立粉絲專頁「五色鳥的天空—楊文科」，並受訪表示是為參選下屆縣長暖身；但有竹北市民質疑採用的五色鳥吉祥物圖是經縣府公開徵選，著作權應歸縣府所有，有公器私用之嫌？

楊文科表示，事先曾諮詢縣府教育處，被告知此圖已屬公共財，開放也歡迎社會大眾利用，沒有著作權的問題，他才使用，五色鳥被選為新竹縣的縣鳥，加上Ｑ版圖案很討喜，藉此宣傳新竹縣特色，也希望大家會喜歡。

縣府教育處副處長李國祿表示，辦理公開徵選活動時，曾取得該創作人同意，提供新竹縣政府使用，經資訊單位重製多種版本，放在官網開放任何人下載使用，點進「入口網logo」即可看到。

投訴者說，縣府為宣傳新竹縣縣鳥—五色鳥，辦理五色鳥吉祥物設計徵選活動，作為縣府形象代言人。因獎金豐富，吸引許多學生投稿，勝選的五色鳥吉祥物圖，著作權應歸縣府所有，卻發現被副縣長拿來作為臉書封面的個人文宣，圖稿和徵選第一名的原創完全相同。

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  • 新竹縣副縣長楊文科的臉書粉絲專頁「五色鳥的天空—楊文科」，封面採用經縣府公開徵選勝出的五色鳥吉祥物圖。 （擷取自臉書）

    新竹縣副縣長楊文科的臉書粉絲專頁「五色鳥的天空—楊文科」，封面採用經縣府公開徵選勝出的五色鳥吉祥物圖。 （擷取自臉書）

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