快訊PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
〈北部〉雲南路紅火蟻現蹤 竹東將噴藥防治
2017-05-18
〔記者蔡孟尚、廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣竹東鎮雲南路附近住戶發現，一塊巷口空地最進出現疑似紅火蟻的蟻穴，曾被叮咬過的柯湖里里長呂建宏前往查看後確認是紅火蟻的巢穴，立刻通報鎮公所施藥防治。
「我以前第一次在福龍宮那邊被咬到的時候，不曉得會這麼嚴重，沒有馬上去看醫生，後來傷口惡化到差點要住院治療。」經常在假日帶著環保志工整理環境清潔的呂建宏，有三次被紅火蟻咬到的經驗，他對傷口那種又痛又癢的症狀印象深刻，也對這種凶悍的螞蟻有了警覺心。
呂建宏說，雲南路這個巷口是一片草地，有住戶發現地面上出現一個個小洞的土堆，懷疑是紅火蟻的巢穴，他到現場看過後確定是紅火蟻的蟻丘，除了提醒當地住戶盡量不要靠近以免被咬外，也立刻通報竹東鎮公所施用防治藥劑，以免紅火蟻擴散到其他地方。
縣府農業處今年三月曾表示，民國九十六年，新竹縣在竹北市首度接獲紅火蟻通報，十年來全縣防治面積約九千六百公頃，以鄰近桃園市的湖口、新豐兩鄉最大。
竹北市人口密集區的紅火蟻通報，則自一○一年至今仍列管十九處，包括體育場、高鐵後方草皮、公園綠地與多所學校、居家周邊環境等 。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
高鐵苗栗站指標不清 民眾常誤闖
不少民眾開車前往高鐵苗栗站時，經常誤闖入客運接駁、計程車停等區，認為指標不清，立委鍾孔炤服務處及縣議員陳光軒、劉順松，昨天聯合會勘，要求改善…
網友回應
熱門新聞
- 爆紅的「台式抹茶」 原來是他們做的...
- 強國男不聽勸硬要餵食棕熊 食指被咬還找園方理論
- 藍擋前瞻又要前瞻 綠諷秀下限
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Putin offers to give Congress notes of Trump’s meeting
- C肝群聚感染... 86人急抽血檢驗 痛罵「沒良心」
- 振曜攜手Readmoo 推首台MIT電子書閱讀器
- 用100種台灣污水做成的冰棒 告訴你水污染有多嚴重
- 《中英對照讀新聞》People are so sick of logos that they tend to slice them from clothes－人們厭倦商標傾向將其從衣服上移除
- 哈利王子將娶梅根
- 涉改標賣過期正露丸 黑心貿易商250萬交保
- 通緝犯大街遭壓制 拒捕揮刀警員濺血
- 柯米爆料干預司法 川普公開抱怨：對我不公平
- 必翔炒股案 創辦人夫婦共500萬交保
- 鄭宜農聞香盧凱彤 大方告白
- 父拒買新車 休學男燒8萬把妹神車
- 美決定維持暫停制裁伊朗核計畫
- 湖人再拿榜眼 迎波爾棄羅素？
- 羅馬網賽》同胞3局傷退 蠻牛晉16
- 彰縣長︰一例一休輔導期 應無限期延長
- 獅隊中「流」彈 自闢「隔離區」
- 逃逸越勞集團 偽造證件賣同鄉
- 《小檔案》
- 久石讓攜手麥斯基 台灣獨家演出
- 補教師上吊 錄影給前妻：對不起…
- 新店裕隆城 Q2動工
- 增訂實名制 立院研修補教法
- 駭客組織影子掮客 揚言販售所竊機密
- Prada新包 揹拿小巧收納多
- 翁立友找警察當《靠山》 山寨MV卻早洩
- 冒充林務局人員 盜海邊風化石
- 結束連4升 台幣貶2.5分
- 泰勒絲搭專機 私會英國小鮮肉
- 生醫園區廠商搶進 第二棟大樓2年後完工
- 財部一定上訴 續徵求委託書
- 文在寅︰軍事衝突可能性高
- 從日本騙到印尼 24台人落網
- 豬哥亮長期吃不下拉不出-主治醫師首度談病情 感嘆拖太久
- 林父友人：奕含高二就被性侵 父備文件駁陳星聲明
- 帝舵巴塞爾新品 迷彩隨附
- 立院初審╱內政、經濟兩部 改為二政次一常次
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉雲南路紅火蟻現蹤 竹東將噴藥防治
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分