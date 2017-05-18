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〈北部〉雲南路紅火蟻現蹤 竹東將噴藥防治

2017-05-18

〔記者蔡孟尚、廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣竹東鎮雲南路附近住戶發現，一塊巷口空地最進出現疑似紅火蟻的蟻穴，曾被叮咬過的柯湖里里長呂建宏前往查看後確認是紅火蟻的巢穴，立刻通報鎮公所施藥防治。

「我以前第一次在福龍宮那邊被咬到的時候，不曉得會這麼嚴重，沒有馬上去看醫生，後來傷口惡化到差點要住院治療。」經常在假日帶著環保志工整理環境清潔的呂建宏，有三次被紅火蟻咬到的經驗，他對傷口那種又痛又癢的症狀印象深刻，也對這種凶悍的螞蟻有了警覺心。

呂建宏說，雲南路這個巷口是一片草地，有住戶發現地面上出現一個個小洞的土堆，懷疑是紅火蟻的巢穴，他到現場看過後確定是紅火蟻的蟻丘，除了提醒當地住戶盡量不要靠近以免被咬外，也立刻通報竹東鎮公所施用防治藥劑，以免紅火蟻擴散到其他地方。

縣府農業處今年三月曾表示，民國九十六年，新竹縣在竹北市首度接獲紅火蟻通報，十年來全縣防治面積約九千六百公頃，以鄰近桃園市的湖口、新豐兩鄉最大。

竹北市人口密集區的紅火蟻通報，則自一○一年至今仍列管十九處，包括體育場、高鐵後方草皮、公園綠地與多所學校、居家周邊環境等 。

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  • 新竹縣竹東鎮雲南路旁出現紅火蟻的巢穴，柯湖里里長通報鎮公所施藥防治。（記者蔡孟尚攝）

    新竹縣竹東鎮雲南路旁出現紅火蟻的巢穴，柯湖里里長通報鎮公所施藥防治。（記者蔡孟尚攝）

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