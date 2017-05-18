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〈北部〉出國領出席費？4議員︰非詐領已退回
2017-05-18
〔記者余瑞仁、謝武雄／桃園報導〕桃園檢調追查部分桃園市議員在開議期間出國卻仍簽名領取出席費案，昨天展開第二波調查，約談國民黨籍劉茂群、舒翠玲，民進黨籍許清順、林俐玲共四人，檢調掌握四人出國、請假時仍領取一日到數日的出席費，四人應訊都強調絕非詐領，主動發現後都已退回，檢方認為無法證明有犯意，將四人都請回。
舒翠玲表示，她在九十九年議會開議期間請假出國，簽到簿上也註明「請假出國」，但議事組人員不查，仍將出席費匯到她的帳戶，她去年發現後就主動將溢領的三萬多元如數繳回，絕非詐領，無端捲入真的很冤枉。
劉茂群也說，她當初是上午十點回國，直接到議場簽到開會，出席費因此匯入帳戶，她後來覺得不妥就主動退回出席費，但事實上，只要出席就可領出席費，請領過程並無不法；許清順也說，他當初是上午出席議會並簽名，傍晚出國，事後也將出席費退回。林俐玲的電話關機無法取得回應，據了解，她的情況與許清順雷同。
市議會開議期間，議員每次出席可領取二四五○元出席費，包含車馬費、誤餐費一四五○元，檢調接獲檢舉，指部分議員在九十九年到一○三年開議期間出國卻仍領取出席費，檢調比對議員出席簽到簿及入出境紀錄後，去年底發動第一波約談，昨天是第二波約談，引起市議員們議論紛紛。
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