〈北部〉亞洲田徑大獎巡迴賽「金」豔 鄭兆村獲表揚

2017-05-18

獲二金一銀 市長頒發二萬元獎金

〔記者邱奕統／桃園報導〕畢業於桃園農工（現改制台北科大附屬桃園農工）的標槍選手鄭兆村，四月參加亞洲田徑大獎巡迴賽榮獲二金一銀，市長鄭文燦昨天表揚，勉勵他再接再厲，繼續為台灣、桃園爭光。

亞洲田徑大獎巡迴賽是亞洲田徑總會舉辦的一級田徑賽事，共有三站，四月二十四日至三十日分別在台灣、中國舉辦，共有十九個國家、二百位選手參賽。

鄭兆村從今年四月以來，接連打破國內標槍的全國紀錄，四月七日先在全國大專田徑賽擲出八十四公尺七七改寫紀錄，在亞洲田徑大獎巡迴賽嘉興站，再擲出八十六公尺九二，刷新自己在四月七日創下的全國紀錄。

鄭兆村在一○四年曾代表桃園市參加全國運動會並獲得冠軍，因此領有市府頒發的每月二萬元、共二年的培訓獎金，鄭文燦昨天再加碼頒發二萬元獎金，並致贈「體壇之光」獎座，勉勵他在亞洲田徑錦標賽、台北世界大學運動會、倫敦世界田徑錦標賽等未來重要賽事中，繼續有傑出的表現。