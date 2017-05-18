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〈北部〉4校推實驗教育 桃園國中八月先招生
2017-05-18
規劃自主學習3.0 須經鑑定
〔記者邱奕統／桃園報導〕市府教育局局長高安邦昨天在市政會議報告「桃園市實驗教育」方案，他表示，實驗教育計畫由桃園國中、大有國中、新屋高中、永豐高中四校率先實施，桃園國中「自主學習三．○」預計從今年新學年開始招生，其他三校預計明年招生，後續將在其他學校推廣，依各校特色訂出實驗教育計畫。
四所學校規劃的實驗教育計畫，除了桃園國中的「自主學習三．○」，還有新屋高中的「工藝教育」、大有國中的「資訊程式設計」、永豐高中的「增能計畫」。
高安邦表示，以桃園國中「自主學習三．○」為例，預計今年八月招生，名額不超過兩個班、六十人，招生對象是國小五年級至國中一年級學生，只要有興趣、提出自學計畫並經過鑑定委員會鑑定後就可參加，參加的學生仍須到桃園國中上課，但不用參加一般課程，課程以學生自學計畫為主，由指導老師專門指導，參加講座、探索課程或透過數位化工具學習，也可以到其他學校上課。
各有特色 另3校明年招生
他表示，明年招生的新屋高中「工藝教育」，將培訓水電技工、冷凍空調人員、木工、裝潢人員等專業人才，與一般技職教育不同的是，「工藝教育」強調做中學，學生拿工具實作的時間會比較多；永豐高中的「增能計畫」與清華大學、中央大學、元智大學、中原大學、健行科技大學合作，提供學生到大學上課的機會；大有國中推動「資訊程式設計」課程，將配合「亞洲矽谷計畫」培育資訊人才。
高安邦說，參加實驗計畫的學生若中途評估不適合，可回到一般學制繼續上課；參加一般學制的學生若對實驗計畫有興趣，也可提出自學計畫，通過鑑定後在中途加入。
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