〈北部〉垃圾車首創語音警示 吉安人稱讚
〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉公所首創垃圾車及資源回收車裝設語音警示聲，在倒車及轉彎的時候發出語音提示，希望減少倒垃圾民眾碰撞到垃圾車的機率。鄉長黃馨說，清潔隊員的行車安全相當重要，從今年三月起，加裝語音警示、車側照明設備、行車記錄器等多項安全配備，期能降低交通事故發生，保障民眾及隊員生命財產安全。
吉安鄉民近日倒垃圾時都聽到「倒車注意、左右轉彎請注意」等提醒音，公所指出，三月起裝設語音警示聲，試運轉一個月後，獲多數民眾肯定，陸續安裝在全鄉十四台垃圾車及資源回收車上，響亮的警示播報音不僅讓行人多加留意，包含周邊行駛的自行車及機、汽車也會預先保留適當的行車安全空間。
清潔隊長樊一明說，大型車輛轉彎容易產生視線死角，內輪差成為隱形殺手，為保障民眾安全，希望讓民眾從丟垃圾的小動作中，意識到較危險之內輪差區域，透過語音警示，讓民眾多加留意降低危險意外發生；執行勤務最危險莫過於行進中、轉彎、倒退及垃圾車壓縮等多個階段任務，垃圾車在全鄉大街小巷穿梭，很容易發生碰撞事故，這次除安全語音警示，也一併提升垃圾車側邊警示燈亮度，及重新製作大面且清晰的「壓縮時請勿靠近，以免發生危險」警示標語。
樊一明說，由於鄉下部分道路狹小且無裝設路燈，在光源不足情況下，增加垃圾車在轉彎時的危險性，特別在原本車身只有正面頭燈及後面工作燈，現在兩側加裝車側燈，讓駕駛垃圾車的工作人員，可以看清轉彎路線，提升工作效能，保障生命安全；他也提醒民眾，垃圾車進行壓縮時，務必保持一定距離，避免垃圾袋中若有液體噴濺造成意外發生。
黃馨說，新的安全措施，不僅針對車輛、執勤隊員，更考量民眾安全，接下來，會陸續添購安全設備，在車輛的四周安裝四部行車記錄器，讓車身前後左右都安裝鏡頭，目前隊上已有三台裝設有相關設備，尚有十一台未具備此項功能，鄉公所將立即添購，營造安全的工作環境，降低意外事故發生機率，全方位提升行車安全。
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標題：〈北部〉垃圾車首創語音警示 吉安人稱讚
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