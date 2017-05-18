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〈北部〉蘇澳區漁會爆賄選 理事長、總幹事被約談

2017-05-18

疑招待旅遊、宴飲 19人到案

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳區漁會選舉爆發賄選疑雲，疑似透過招待旅遊、宴飲方式賄選，新任理事長蔡源龍、總幹事陳春生等十九人昨被約談到案，陳春生否認犯案，檢察官漏夜複訊釐清案情，到晚間共有六人交保。

蘇澳區漁會管轄的南方澳，是全國三大漁港之一，會員人數一萬七千多人，上月七日產生新任三巨頭，曾任區漁會理事的蔡源龍當選理事長，原總幹事林月英出任常務監事，原理事長陳春生獲聘接任總幹事，當權派大獲全勝繼續掌權。

漁會選舉落幕一個多月後，檢警調啟動查賄行動，宜蘭地檢署檢察官陳錦雯指揮宜蘭縣調站、宜蘭刑大，兵分多路到蘇澳區漁會等處搜索，共帶回十九人，調查名單上赫見住在宜蘭市的前國代林明昌。

蔡源龍一早就被帶到宜蘭縣調站查站偵訊，林月英、陳春生昨天上午到宜蘭縣政府，與代理縣長吳澤成討論漁港建設事宜，陳春生隨後被調查站幹員帶走。

陳春生：同額競選 沒賄選必要

陳春生受訪時說，此次漁會三巨頭選舉是同額競選，沒有賄選必要，被檢調約談，他覺得很錯愕，懷疑被陷害；林月英認為，檢調應該只是單純了解案情，相信蔡、陳兩人清白。

檢方表示，兩個月前接獲蘇澳區漁會選舉賄選情資，經過蒐證，發現有候選人疑招待漁會會員代表旅遊宴飲爭取支持，辦案人員搜索蘇澳區漁會相關人員辦公處所、承辦旅遊業務旅行社等合計十二個地點，扣得配票紀錄等文件資料，約談策劃招待旅遊、宴飲，接受旅遊、宴飲招待嫌疑人十二人、證人七人。

據了解，林明昌涉嫌違反漁會法被約談，涉案情節仍待調查，檢察官晚間複訊後，諭知十萬元交保候傳。

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  • 蘇澳區漁會驚爆賄選疑雲，昨日有19人遭檢警約談。 （資料照，記者江志雄攝）

    蘇澳區漁會驚爆賄選疑雲，昨日有19人遭檢警約談。 （資料照，記者江志雄攝）

  • 宜蘭縣繼壯圍鄉農會驚爆賄選案後，再度驚傳農漁會賄選疑雲，總幹事陳春生（左）及理事長蔡源龍（右）也被帶回約談。（資料照，記者江志雄攝）

    宜蘭縣繼壯圍鄉農會驚爆賄選案後，再度驚傳農漁會賄選疑雲，總幹事陳春生（左）及理事長蔡源龍（右）也被帶回約談。（資料照，記者江志雄攝）

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