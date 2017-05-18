快訊PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
〈北部〉蘇澳區漁會爆賄選 理事長、總幹事被約談
2017-05-18
疑招待旅遊、宴飲 19人到案
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳區漁會選舉爆發賄選疑雲，疑似透過招待旅遊、宴飲方式賄選，新任理事長蔡源龍、總幹事陳春生等十九人昨被約談到案，陳春生否認犯案，檢察官漏夜複訊釐清案情，到晚間共有六人交保。
蘇澳區漁會管轄的南方澳，是全國三大漁港之一，會員人數一萬七千多人，上月七日產生新任三巨頭，曾任區漁會理事的蔡源龍當選理事長，原總幹事林月英出任常務監事，原理事長陳春生獲聘接任總幹事，當權派大獲全勝繼續掌權。
漁會選舉落幕一個多月後，檢警調啟動查賄行動，宜蘭地檢署檢察官陳錦雯指揮宜蘭縣調站、宜蘭刑大，兵分多路到蘇澳區漁會等處搜索，共帶回十九人，調查名單上赫見住在宜蘭市的前國代林明昌。
蔡源龍一早就被帶到宜蘭縣調站查站偵訊，林月英、陳春生昨天上午到宜蘭縣政府，與代理縣長吳澤成討論漁港建設事宜，陳春生隨後被調查站幹員帶走。
陳春生：同額競選 沒賄選必要
陳春生受訪時說，此次漁會三巨頭選舉是同額競選，沒有賄選必要，被檢調約談，他覺得很錯愕，懷疑被陷害；林月英認為，檢調應該只是單純了解案情，相信蔡、陳兩人清白。
檢方表示，兩個月前接獲蘇澳區漁會選舉賄選情資，經過蒐證，發現有候選人疑招待漁會會員代表旅遊宴飲爭取支持，辦案人員搜索蘇澳區漁會相關人員辦公處所、承辦旅遊業務旅行社等合計十二個地點，扣得配票紀錄等文件資料，約談策劃招待旅遊、宴飲，接受旅遊、宴飲招待嫌疑人十二人、證人七人。
據了解，林明昌涉嫌違反漁會法被約談，涉案情節仍待調查，檢察官晚間複訊後，諭知十萬元交保候傳。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
高鐵苗栗站指標不清 民眾常誤闖
不少民眾開車前往高鐵苗栗站時，經常誤闖入客運接駁、計程車停等區，認為指標不清，立委鍾孔炤服務處及縣議員陳光軒、劉順松，昨天聯合會勘，要求改善…
網友回應
熱門新聞
- 爆紅的「台式抹茶」 原來是他們做的...
- 強國男不聽勸硬要餵食棕熊 食指被咬還找園方理論
- 藍擋前瞻又要前瞻 綠諷秀下限
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Putin offers to give Congress notes of Trump’s meeting
- C肝群聚感染... 86人急抽血檢驗 痛罵「沒良心」
- 振曜攜手Readmoo 推首台MIT電子書閱讀器
- 用100種台灣污水做成的冰棒 告訴你水污染有多嚴重
- 《中英對照讀新聞》People are so sick of logos that they tend to slice them from clothes－人們厭倦商標傾向將其從衣服上移除
- 哈利王子將娶梅根
- 涉改標賣過期正露丸 黑心貿易商250萬交保
- 通緝犯大街遭壓制 拒捕揮刀警員濺血
- 柯米爆料干預司法 川普公開抱怨：對我不公平
- 必翔炒股案 創辦人夫婦共500萬交保
- 鄭宜農聞香盧凱彤 大方告白
- 父拒買新車 休學男燒8萬把妹神車
- 美決定維持暫停制裁伊朗核計畫
- 湖人再拿榜眼 迎波爾棄羅素？
- 羅馬網賽》同胞3局傷退 蠻牛晉16
- 彰縣長︰一例一休輔導期 應無限期延長
- 獅隊中「流」彈 自闢「隔離區」
- 逃逸越勞集團 偽造證件賣同鄉
- 《小檔案》
- 久石讓攜手麥斯基 台灣獨家演出
- 補教師上吊 錄影給前妻：對不起…
- 新店裕隆城 Q2動工
- 增訂實名制 立院研修補教法
- 駭客組織影子掮客 揚言販售所竊機密
- Prada新包 揹拿小巧收納多
- 翁立友找警察當《靠山》 山寨MV卻早洩
- 冒充林務局人員 盜海邊風化石
- 結束連4升 台幣貶2.5分
- 泰勒絲搭專機 私會英國小鮮肉
- 生醫園區廠商搶進 第二棟大樓2年後完工
- 財部一定上訴 續徵求委託書
- 文在寅︰軍事衝突可能性高
- 從日本騙到印尼 24台人落網
- 豬哥亮長期吃不下拉不出-主治醫師首度談病情 感嘆拖太久
- 林父友人：奕含高二就被性侵 父備文件駁陳星聲明
- 帝舵巴塞爾新品 迷彩隨附
- 立院初審╱內政、經濟兩部 改為二政次一常次
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉蘇澳區漁會爆賄選 理事長、總幹事被約談
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分