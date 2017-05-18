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〈北部〉高鐵苗栗站指標不清 民眾常誤闖

2017-05-18

〔記者許展溢／苗栗報導〕不少民眾開車前往高鐵苗栗站時，經常誤闖入客運接駁、計程車停等區，認為指標不清，立委鍾孔炤服務處及縣議員陳光軒、劉順松，昨天聯合會勘，要求改善。高鐵苗栗站方表示，將邀縣府、警察等道管權責單位會勘，設法解決。

高鐵：將邀權責單位會勘解決

陳光軒指出，高鐵苗栗站開站至今，三不五時接獲民眾陳情，表示開車前往高鐵站，在新港三路、豐富六街口，容易誤入客運、計程車停等處；雖路口有三面「大客車、排班計程車、裝卸貨車除外」告示牌，禁止一般小客車進入，但標示太小，不明顯。

劉順松也說，他是後龍在地人，他也曾誤闖過一次，更遑論不曾到苗栗高鐵過的旅客，相信都會直接轉進去。陳光軒等人昨天在現場會勘約莫半小時，就有五輛小客車誤闖。

鍾孔炤服務處、陳光軒及劉順松，都希望高鐵能重製告示牌，並將牌子往前移，讓大家更清楚，提早知道該處禁止進入，避免造成旅客困擾。

高鐵苗栗站表示，站區內所有標誌，從一開站就設置完成。「大客車、排班計程車、裝卸貨車除外」三面告示牌，也都依照交通法規設置。民眾如有困擾，會再與警方、苗栗縣政府等相關權責單位一起會勘，設法改善。

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  • 苗縣議員陳光軒說，許多民眾反映苗栗高鐵站禁止小客車進入標誌不清楚，時常誤闖。 （記者許展溢攝）

    苗縣議員陳光軒說，許多民眾反映苗栗高鐵站禁止小客車進入標誌不清楚，時常誤闖。 （記者許展溢攝）

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高鐵苗栗站指標不清 民眾常誤闖

不少民眾開車前往高鐵苗栗站時，經常誤闖入客運接駁、計程車停等區，認為指標不清，立委鍾孔炤服務處及縣議員陳光軒、劉順松，昨天聯合會勘，要求改善…

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