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〈北部〉中壢普忠路路平 民眾有感稱讚

2017-05-18

〔記者李容萍／中壢報導〕中壢區普忠路是連接八德區、平鎮區的重要幹道，車輛眾多且重型車輛通過頻率高，因長期重壓而多處破損，市府去年十一月進行路平專案改善工程已完工，用路人稱讚平坦舒適；市長鄭文燦昨天視察表示，路平專案去年已完成四十二條道路，今年排定五十三條，讓市民享受更好的道路品質。

市長：今年排定53條路平專案

他說，普忠路改善的長度有一．九公里，路面刨除加鋪面積約三萬二五○○平方公尺，共花費四千二百萬元，調降人手孔蓋廿座，施工期間發現路基底下埋放許多垃圾及建築廢料，這是普忠路容易損壞原因之一，路平工程已一併更換基礎不良的路基，完工後，道路平坦指標（IRI）由原本的四降為二，並實施一年的路面禁挖管制，保持道路水準。

鄭文燦說，路平計畫是市府的重要專案，預計以八年一百億元預算更新全市重要道路一三一四萬平方公尺，若以足球場比喻，大約有一千三百座足球場大。

他說，市府去年已完成中壢區六條路平專案改善工程，包括龍慈路、月桃路、仁慈路、中正路四段、普忠路、合定路，今年還要執行龍岡路二期、環中東路二段、聖德路、中園路、榮民南路、民權路的路平專案。

市府工務局長黃治峯表示，路平計畫的工作重點，包括協調管線單位配合埋管或汰舊管線，進行人手孔蓋調降並改善部分基礎不良路基，全面刨鋪十五公分、以新料鋪築路面，提升鋪面抗疲勞性及變形能力，可大幅提高道路的承載力，延長使用年限等。

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  • 中壢區普忠路完成路平工程後，用路人稱讚平坦舒適，市長鄭文燦（前排左二）前往視察。（記者李容萍攝）

    中壢區普忠路完成路平工程後，用路人稱讚平坦舒適，市長鄭文燦（前排左二）前往視察。（記者李容萍攝）

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