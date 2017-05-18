〈北部〉龍潭中興路設分隔島防車禍 民意兩極卡關

2017-05-18

年初至4月初已發生29車禍、26人傷

〔記者周敏鴻／龍潭報導〕龍潭區中興路是通往大溪區的主要道路之一，車流量大，今年到四月初已發生二十九件車禍、二十六人受傷，市府規劃在中興路的大昌路口到民豐一街口之間的路段，增設中央分隔島，並且同步辦理電纜地下化工程，希望增設分隔島能減少車禍，但因地方民意兩極化，三年來仍懸而未決，至今做也不是、不做也不是。

議員：民眾贊成設分隔島 纜線下地

市議員徐玉樹指出，中興路從大昌路口到民豐一街口之間的二．三公里路段，兩側有許多電桿與交通號誌桿，有如蜘蛛網的電線橫跨道路上空，破壞市容觀瞻；中興路是通往大溪區的交通要道之一，交通流量大，長期來沒有中央分隔島，汽機車與路人經常違規穿越，因此與疾駛中的汽機車碰撞而發生車禍。

龍潭警分局統計，中興路去年共發生三三一件車禍，今年到四月一日止也有廿九件，造成二十六人受傷。

徐玉樹說，多數的民意希望該路段能進行電纜地下化並增設中央分隔島，將電箱、電桿全部遷移到中央分隔島上，不但改善市容也能提升交通安全，可說一舉兩得，他從民國一○四年就推動，但許多店家反對，認為中央分隔島阻礙視線、道路縮減影響停車購物的便利性，生意會受到影響，因為民眾意見不一，增設中央分隔島又喊停。

養工處提三項改善方案 廣納民意

市府養工處評估後，規劃三項改善方案，第一是「只增設中央分隔島」，第二是「增設中央分隔島與兩側人行道」，第三是「增設中央分隔島與單側人行道」，希望廣納地方意見並取得共識。

在地方民意凝聚共識前，公路總局目前採取折衷作法，在道路中央的槽化線區域增設防撞桿，但防撞桿之間有縫隙，雖然減少汽車違規迴轉，機車、行人違規穿越道路的狀況卻仍未改善，車禍事故仍不斷發生。

憂影響生意 商家反對設分隔島

市府官員說，等地方民意整合後，養工處會與台電公司配合，一併進行電纜地下化工程，因為中興路屬於台三線，增設中央分隔島由公路總局復興工務段負責；復興工務段人員說，已完成設計評估，因周邊店家反彈才作罷，只要市府能整合地方民意，工務段就可施工。

據了解，市府養工處的立場仍傾向增設中央分隔島，雖然贊成的民意頗多，但反對商家「聲音也不小」，市府希望地方民代扮演溝通橋樑，先取得共識才好動工。