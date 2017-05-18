〈中部〉勒索病毒肆虐 東勢就服站電腦中鏢

2017-05-18

〔記者李忠憲、蘇金鳳／台中報導〕勒索病毒肆虐，就業服務站電腦也中鏢！台中市勞工局東勢就業服務站的電腦，週一傳出中了勒索病毒（WannaCry），經即時通報並斷網、重灌後，並未損失重要資料。勞工局長黃荷婷表示，由於該電腦屬外站，缺乏市府內網的防火牆，將爭取與市府內網連接，以降低中毒可能性。

東勢站謝姓就業服務員表示，該台電腦去年換新撥下，使用上都沒問題，十五日當天一早，她上班打開電腦時發現螢幕畫面竟出現與新聞上相同的中毒畫面，她驚覺中了勒索病毒，立刻往上通報。資訊安全人員立刻請她先將網路線拔除，並於十七日將電腦硬碟格式化及系統重新安裝完成。她表示，局內部一直都很注重資訊安全，除隨時公布相關警訊外，電腦硬碟均有定期備份，因此硬碟內資料均安全保留住。

中市勞工局長黃荷婷表示，東勢站有二台電腦，屬外網系統，主要是提供民眾媒合工作。中毒只是電腦內資料，而非系統的，因此勞工局系統並未被入侵，更沒有民眾個資及權益受損。