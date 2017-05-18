〈中部〉救災器材操作 輕鬆掃描看影片

2017-05-18

〔記者陳建志／台中報導〕台中市消防局為因應網路數位化時代，讓所有隊員能隨時複習各種裝備正確的操作方式，前後耗時半年，由特搜大隊隊員利用勤務之餘，拍攝各種救災器材正確操作方式，並自行剪接、配樂上傳網路，昨天舉行發表會，包括熱顯像儀、圓盤切割機等十九項裝備的操作影像，未來只要輕鬆掃描各種器材上的QRcode，就能看到操作影像。

不再只靠參考書面教材

消防局長蕭煥章表示，過去訓練都是參考書面教材，因各分隊器材有限，無法每個人都進行操作，尤其全市有五十個分隊，如果要透過教官到每個分隊教導，至少要排五十天，因此決定由特搜大隊將經常用到的搜救器材操作、保養方式拍成影片方便大家使用。

蕭煥章局長表示，包括雙節梯、空氣呼吸器、拋繩槍、熱顯像儀、圓盤切割機等十九種常用器材的操作、保養方式影片近日完成，並上傳網路，想學習的隊員只要掃描貼在各機器上的QRcode，就能立刻看到影片，讓訓練的效果大幅提升。

特搜大隊拍攝 訓練效果提升

特搜大隊教官劉哲宏表示，這些影片從去年九月開始拍攝，包括拍攝、剪接、配樂都是三個分隊隊員利用勤務空檔完成，因大家都不是這方面的專業，只能慢慢摸索進行，很高興順利完成。

消防局昨天舉行發表會，市議員林碧秀、吳瓊華等人都到場肯定消防局的用心，擔任救護志工的吳瓊華並當場建議，希望也能拍攝包括CPR急救和各種部位固定術等常用的救護技術影片，讓救護志工也能隨時點選影像複習。