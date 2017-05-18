〈中部〉林奕含事件 除了實名制 議員促制定自治條例
〔記者蘇金鳳／台中報導〕林奕含事件暴露出補習班管理的諸多問題，多位市議員十七日在市議會要求教育局一定要落實補習班老師的實名制，甚至應該制定補教的自治條例，以更加強保障學生的安全。
教育局長彭富源指出，實名制只能解決部分問題，最重要的是補習班一定要主動在廿四小時內通報，市府已率全國之先，訂定嚴格且完善的補習班通報機制，要求補習班一旦發生性侵或性騷擾案件，廿四小時內必須主動通報，若查證屬實補習班未通報，將公布補習班與教職員名字，督促全市各大補習班落實通報機制，至於自治條例，將會進行研議。
市議會昨天進行教育文化的業務質詢，市議員陳淑華表示，根據統計，全國補習班一共有一萬八千多間，其中台中市的補習班立案數高達三千多間，為全國最多。
陳淑華並表示，如果補教老師都不敢或不願用本名來教書，一旦發生刑事或糾紛事件，學生及家長難以查證。而補教老師實名制只是第一步，請市府務必在期限內完成教職員實名名冊。陳淑華強調，根據教育局的資料，現在補習班稽查人員只有四名，也就是說要將近四、五年才能稽查一輪，要求增加人力。
市議員張芬郁、鄭功進則表示，現在上路的「實名制」並不等同於揪狼，呼籲市長林佳龍針對補教業訂定自治條例，為保障學生安全開立法第一槍。
鄭功進表示，希望市府教育局主動呼籲補教公會，透過自我約束的補教老師倫理規範，讓事前預防成為可能。
江肇國則表示，很多遭性侵的學生都不知道如何處理，他建議，教育局應研擬中市的性平輔助教材，針對性侵案件發生之後受害者應立即處理的方式與態度；教導學生遭遇性侵並不是自己的錯，應該勇敢出面反抗加害者。
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標題：〈中部〉林奕含事件 除了實名制 議員促制定自治條例
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