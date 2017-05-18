〈中部〉把關午餐 議員建議校園設藥殘快篩

2017-05-18

〔記者蘇金鳳／台中報導〕食安問題嚴重，台中市議員張雅旻十七日要求市府，編列預算為全市一三五所自辦及公辦民營營養午餐的國中小學，設置「農藥殘留快速檢驗儀」，讓學校擔任第一手的食安防護。

教育局：一個月內進行人力、需求評估

教育局長彭富源表示，針對學校午餐食材農藥檢驗，市府已要求各校於午餐契約條文中，明訂午餐廠商須每月送食材檢驗，檢驗項目包括動物用藥（含乙型瘦體素）及農藥等藥物殘留，並將檢驗報告送交學校查核；對於市議員要求設置「農藥殘留快速檢驗儀」，會在一個月內進行快篩功能、人力訓練及學校需求的評估，再決定是否實施。

全市僅梧棲中正國小設置快速檢驗儀

市議員張雅旻昨天在教育文化業務質詢時表示， 目前本市國中小共三一○所，其中自辦午餐有九十二校、公辦民營四十三校、外訂團膳一三一校，他校供應計四十四校。

面對食安問題不斷，張雅旻表示，目前台中市唯一設置快速檢驗儀的只有梧棲中正國小，該檢測儀由農委會農試所專屬技轉授權。

為了解其檢驗效果，她還特地走訪中正國小，實地了解這套設備的操作流程與功能。了解到以「生化法」檢測，其測試時間只要三十分鐘。

張雅旻強調，相較於一般「化學法」檢測，需要一至二個星期才能得知結果，而有問題的蔬果，早已被學生吃下肚，「鹽到瓜臭」，這套設備對於農藥檢測具有時效性，將有問題的食材先退回去，對供貨廠商亦有嚇阻作用，達到監控食安的功能。

張雅旻指出，快速檢驗儀一台約八萬多，加上耗材共約十四萬八千多，有很多老師都很願意學，若教育局同意編列，可交由午餐秘書、營養師及有意願的老師來操作。

她要求市府編列預算為全市一三五所自辦及公辦民營營養午餐的國中小學，設置「農藥殘留快速檢驗儀」，讓學校擔任第一手的食安防護，使學童的午餐既營養又衛生安全。