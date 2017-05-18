〈中部〉自造技術教案 竹高2老師獲獎

2017-05-18

〔記者謝介裕／南投報導〕「全國自造技術教案評選」競賽成績昨天揭曉，國立竹山高中老師馮松林、陳映辛，以「酸鹼創客-Arduino PH計應用實驗」為主題的作品，讓學生在家中即可自己動手做各種研究，榮獲「銅牌獎」，兩位老師獲獎後開心地表示，「讓實驗走出教室」將不再是遙不可及的夢想﹗

「全國自造技術教案評選」競賽，係教育部為鼓勵高中化學老師發揮創意、跳脫傳統教學窠臼所辦理的活動，竹山高中老師馮松林及陳映辛與全國各縣市約五十位化學老師一起較量，在為期約三個月的馬拉松式競賽過程中脫穎而出。

馮松林、陳映辛兩人表示，化學課有許多實驗課程，難道一定要在實驗室才能做?遂引導學生組合「Arduino UNO控制板」與「PH計」量測溶液的PH值，一旦面對需要量測化學數值的環境，學生便可在家中自己動手做各種探究，不用再受限於實驗教室，果然此創意與巧思獲得評審青睞。

值得一提的是，兩位老師所做的酸鹼計控制板，其實就是將控制板數位化，未來還有機會廣泛應用於日常生活中，如水族箱溫度、水質控制或煮菜、燒開水等方面，也激發學生們上化學課的興趣。