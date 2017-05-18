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〈中部〉拳擊摘金 謝梅娟AR繪本也奪冠
2017-05-18
〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯鎮同德家商多媒體動畫科學生謝梅娟，雙手打出天下，不只拿過總統盃拳擊賽金牌，更與同學李孟諦、蔡培妤組隊，參加全國高中專業群科專題及創意製作競賽，以AR（擴增實境）繪本獲得藝術群創意組第一名。
謝梅娟是草屯鎮日新國中畢業的學生，國中時代是學校的拳擊選手，曾拿下一○二年總統盃拳擊賽第十一量級第一名，而她不只會打拳，雙手也很靈巧，擅長畫畫，上同德家商多媒體動畫科後嶄露頭角，老師注意到她的才華，選她和李孟諦、蔡培妤當選手，全力練習動畫繪製相關技巧和美感。
三人苦練了一年，此次參加全國高中專業群科專題及創意製作競賽，以AR繪本，利用手機或平板掃描畫面產生互動，作品中以外星人到地球發現新鮮的事物為主軸，結合AR擴增實境繪本展現，因可愛有趣而獲評審青睬。
多媒體動畫科主任施萌萍指出，決賽共有二天的賽程，今年藝術群創意組共有三十個參賽隊伍，歷經複賽取五組進入決賽，頒獎當天宣布成績，在驚喜聲中拿下第一名，師生開心到快掉淚。
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