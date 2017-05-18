〈中部〉艷紅色金針花 花壇舊營區待客來

2017-05-18

花形大朵像百合 估再過15天盛開

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉公所去年向花蓮縣吉安鄉「金針花達人」曾永坤購買四百株「萱草花蓮二號」金針花，種在花壇舊營區，最近陸續開花，艷紅色花朵迎風搖曳，觀者稱奇說：「鮮紅又大朵，酷似百合花！」花壇鄉長李成濟說，再過十五天左右將會盛開，屆時將更有風情，歡迎民眾前來欣賞紅色金針花海的美麗景緻。

在九十一年間，花蓮農改場進行萱草品種改良，陸續引進國外二百多個品種雜交選育，培育具發展潛力品種，創造觀賞萱草產業，成為新興的觀賞花卉，花蓮縣吉安鄉民曾永坤取得農改場的技術轉移授權後將之發揚光大，栽種出平地金針花，花朵有著各自嬌豔的顏色，彰化縣花壇鄉公所去年即向他購買四百株「萱草花蓮二號」品種，暱稱「艷紅佳人」，栽種在花壇舊營區。

最近「萱草花蓮二號」陸續開花，花壇鄉長李成濟昨天前往勘查花況，對於每株都結有數個花苞，栽種情況相當成功感到滿意，還有遊客前來拍照打卡，對於盛開的艷紅色花朵都驚奇的說：「從沒看過大紅色的金針花，像極了百合花，令人驚艷！」

李成濟說，這種艷紅色的金針花，價格高昂，每株三百元，較一般品種金針花每株約十元，高出三十倍，據了解目前國內可能僅有花蓮、彰化、台南等縣市有少部分面積種植，極具觀賞用途，每年花期在五月到七月，大約再過十五天將會盛開，屆時民眾不用往山上跑，在平地就可以欣賞到這種罕見的金針花。

他進一步說，除了花壇舊營區，鄉公所預計今年九月在虎山巖周邊種植數萬株金針花，品種尚未決定，預期未來盛開時一片花海更將美麗，歡迎大家拭目以待。