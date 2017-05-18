〈中部〉和平國小南洋杉倒塌 投縣防校樹危機啟動

2017-05-18

無預警倒下 幸好沒有人員受傷

〔記者劉濱銓／南投報導〕集集鎮和平國小校內有五棵巨大的南洋杉老樹，其中一棵日前因病無預警倒塌，幸好沒有人員受傷，為此縣議員陳昭煜特別會同樹醫前往集集各校園了解，教育處則說，近來正好是梅雨季，為預防雨災衍生校樹危機，將要求各校針對老樹或有疑慮的樹木回報檢診，以防樹倒意外。

教育處要求各校 通報檢診管控

南投縣教育處長李孟珍說，今年度已有廿四校申請校樹修剪，也核定五十多萬元協助處理，校樹管理過去都由學校主動提報，針對無預警樹倒將更積極因應，現已要求各校針對老樹，或有安全疑慮的樹木通報檢診，會再邀集農業處會勘，確實掌握校樹情況，以利後續管理，盼在颱風季前，以及梅雨季時能及時找出病灶，提前處理防患未然。

和平國小的南洋杉已有五十年歷史，樹勢相當高大，外觀也都很翠綠，不料上月竟在無風無雨的下課時段無預警倒塌，眾人眼睜睜看著樹從根部斷裂都嚇一大跳，幸好當時沒有學生在樹下活動，否則後果不堪設想。

樹醫師謝翁維指出，樹木屢傳倒塌的主因，多是樹木修剪及養護不當，不當修剪會造成病菌入侵樹根、樹皮及樹幹，最終造成無預警傾倒，未來集集鎮上的校樹還需以精密儀器檢測，才能對症下藥避免樹倒。

校方稱修剪不當 致病引來白蟻

校長吳錫法表示，南洋杉早期因修剪不當，原本應該垂直生長的樹木，卻在頂端出現分岔，以致病菌造成樹木腐爛，才吸引白蟻蛀蝕倒下，經過樹醫檢診其他校樹後，仍有一棵還需觀察，現已圍出安全範圍並持續追蹤，防止樹倒意外。

陳昭煜則說，應為校務人員辦理專業研習，以利掌握樹況，而教育處也要督導、造冊列管，最終須編列經費砍除有危險的校樹，並逐步汰換不適合的樹種，如落葉容易砸傷人的大王椰子等，改種適合樹木，才是根本解決之道。