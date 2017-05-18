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〈中部〉朴子天公壇發戰帖 28日包粽大賽

2017-05-18

〔記者林宜樟／嘉義報導〕端午節將至，嘉義縣朴子市天公壇將於廿八日舉辦「包粽大賽」，第一名可獲得純金粽子獎品；天公壇主委林博文表示，端午節包粽是傳統習俗，但近年來民眾因省時、省工而買現成粽子，許多年輕人不會煮料，連包粽子都不會，因此舉辦比賽，邀請各方包粽好手帶著年輕人或孩子來參加包肉粽競速大賽，傳承包粽技巧。

天公壇活動組長周讓廷說，最近中國太極拳師與格鬥選手單挑引起話題，因此廟方想出舉辦「粽林大會」的點子，請擅長書法的總務組長吳清隆寫下「戰帖」海報，邀請民眾參加包粽大賽。

林博文說，包粽大賽將於五月二十八日下午一點半在廟前廣場舉行，當天會邀請弱勢家庭參與，選手比賽所包的肉粽，現場將由廚師烹煮後，送給弱勢家庭帶回家過端午，比賽不需報名費，限額三十人，報名電洽05-3793041柯小姐。

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