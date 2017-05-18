〈中部〉嘉市228紀念碑 21日遷入紀念公園

2017-05-18

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市二二八紀念碑是全台第一座二二八事件紀念碑，矗立在彌陀路廿八年，市府因應彌陀路拓寬，將遷移至啟明路與公義路交叉路口的公園道（視為二二八紀念公園一部分），工程近日開工，預定廿一日遷移碑體至新址，新址將於六月廿日完工，再擇期舉辦啟用儀式。

嘉市紀念二二八追思活動，以往均在彌陀路二二八紀念碑前舉行，但因腹地小，須在周遭交通管制，去年彌陀路拓寬後，市府徵詢各界意見，決將紀念碑遷移至啟明路二二八紀念公園，以便之後每年在此地舉行追思活動。

市府工務處土木科長楊松樺說，嘉市二二八紀念碑興建於民國七十八年，設計者為民主畫家詹三原，是一座高約十公尺的鋼筋混凝土建物，呈和平鴿造型，重量達十．五噸，廿一日遷移碑體至新址，已為紀念碑投保運輸保險，確保遷移過程順利；新址基座已完成，將再施作階梯平台及綠美化，預計六月廿日完工。