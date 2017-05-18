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〈中部〉從戲偶、3D列印出發 學子玩創「藝」

2017-05-18

〔記者陳燦坤、廖淑玲／雲林報導〕北港高中學生研究布袋戲及黃金蝙蝠，將傳統與生態融入現代元素，獲「全國高級中等學校專業群科專題及創意製作競賽」佳作；虎尾科技大學學生創新3D列印展現創意，人人都能一圓藝術家的夢。

野台戲武俠戲碼這幾年雖漸沒落，但傳承野台戲班第三代的洪銘駿這次參賽便以本土及家傳布袋戲藝術為出發點，設定為研究主題，試著突顯傳統布袋戲的內涵，同時研發杯子、書籤及扇子等文創商品，希望拉近與年輕人距離，進而鼓勵大家投入這門傳統藝術並發揚光大。

蕭伊伶等同學則是看到台灣稀少的黃金蝙蝠，每逢特殊時節即飛回北港、水林一帶繁衍後代，引發她們對生態保育的重視，期待喚醒大家正視生態保育，讓北港地區可以永遠看到黃金蝙蝠。

虎科大機電研究所碩士班學生黃暉皓改造坊間3D列印機及運動型式，結合虎科大藝術中心及駐校藝術家鄭元東團隊，推出「3D列印微雕塑展」，材質從鋼鐵、電鍍、塑膠到紙雕等各種媒材都有，昨天起在該校藝術中心展出。

鄭元東指出，該校發揮科技與藝術創作能量，顛覆藝術創作的媒材及形式，利用3D列印技術，透過眾多媒材的實驗與創作，鼓勵學生跳脫既有思維，嘗試不同塗料手法與異材質結合，展現出藝術的多樣化。

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  • 虎科大駐校藝術家鄭元東利用3D列印技術創作的「鋼鐵人」。（記者廖淑玲攝）

    虎科大駐校藝術家鄭元東利用3D列印技術創作的「鋼鐵人」。（記者廖淑玲攝）

  • 洪銘駿（左三）與以布袋戲研究，在中等學校創意競賽得獎。（記者陳燦坤攝）

    洪銘駿（左三）與以布袋戲研究，在中等學校創意競賽得獎。（記者陳燦坤攝）

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