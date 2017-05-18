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〈中部〉兩指拿筆作畫 蔡火明彩繪廟宇逾40年

2017-05-18

〔記者林宜樟／東石報導〕現年五十二歲、有「二指畫師」稱號的雲林縣四湖鄉出身的廟宇彩繪畫師蔡火明，右手天生殘疾，只有大拇指和小拇指可用，其餘三指萎縮變形，他投入彩繪廟宇工作，至今已四十餘年，最近到嘉義縣東石鄉永靈宮修復彩繪作品，信眾看到他使用二根手指穩穩地拿畫筆，細膩的筆觸把彩繪作品畫得活靈活現，對其殘而不廢的彩繪人生，感到佩服。

13歲離家 跟著師父四處跑

蔡火明生長在貧困農家，因天生殘缺，蔡家曾受到街坊鄰居嘲笑，「怎麼生個沒手指的兒子」；父親擔心無法照顧他一輩子，請託彩繪畫師林繼文收為徒，他在國小畢業後，十三歲就離家跟著師父，背起裝著棉被、飯鍋，比身高還高的行李，四處到台灣各地廟宇工作。

蔡火明說，自己沒家世背景，也不會唸書，「我很認分，師父交代什麼就做什麼」從基本的掃地煮飯開始。三年後，林繼文開始傳授畫技，雖然只靠大拇指出力，夾著小指拿筆很困難，但蔡火明知道「要活下去，只能靠自己拚」，每學一種畫技就苦練，師父再傳授更艱深的，多年後學到可以出師，然後自己接案，曾受邀到日本橫濱市中華街關帝廟彩繪作畫。

苦練出師 曾受邀赴日工作

永靈宮副主委柯朝欽說，三十四年前，該廟修建時由林繼文、蔡火明師徒創作彩繪，為延續傳統及畫作生命，整修工程請來原作者林繼文修復，由於修復工程龐大，林繼文請徒弟蔡火明一同參與。

「沒有師父就沒有我。」蔡火明說，他在其他縣市另有彩繪工作，感念師恩，仍抽空到永靈宮作畫；參與廟務的嘉縣議員姜梅紅助理陳建宇多次看到蔡火明作畫，對「二指畫師」克服殘缺的精湛畫技讚嘆不已。

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  • 蔡火明用兩指拿筆作畫，拚出彩繪人生。（記者林宜樟攝）

    蔡火明用兩指拿筆作畫，拚出彩繪人生。（記者林宜樟攝）

  • 蔡火明用兩指拿筆作畫，拚出彩繪人生。（記者林宜樟攝）

    蔡火明用兩指拿筆作畫，拚出彩繪人生。（記者林宜樟攝）

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