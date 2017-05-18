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〈中部〉天外天劇場 議員︰拆除恐進入倒數

2017-05-18

質疑文化局將同意自由處置

〔記者蘇金鳳／台中報導〕市議員江肇國十七日在議會質詢時表示，東區的天外天劇場已有八十年歷史，文化局即將在本月發文所有權人，同意他們可以自由處置該棟建築物，也就是說距離天外天拆除，恐怕已進入倒數計時。

市府︰協調再利用代替拆除

市府文資處指出，雖然天外天未具法定文化資產身分，但市府仍積極協調所有權人，以再利用代替拆除，而建商也於審議會議上表示，未來興建的建物地下一、二樓將規劃為劇場使用，其室內裝修將納入天外天劇場原有的建築風格元素設計。

江肇國表示，台中市東區的天外天劇場已有八十年歷史，曾是台灣豪華戲院的代表之一，而文化局即將在本月發文所有權人，同意他們可以自由處置該棟建築物，也就是說距離天外天拆除，恐怕已進入倒數計時。

江肇國指出，從二○一四年天外天劇場所有權人欲動工拆除引發爭議後，歷經多次進入文資審議程序，沒想到三年後仍是一場空、回到原點。

他質疑，林佳龍市長在競選時，曾提到將以文化資產保存信託基金方式解決文資問題，卻到現在仍在評估可行性，讓天外天劇場走完文資程序之後，仍面臨拆除命運。

他要求文化局須查明整個審查程序，不要再讓本市的文化資產白白犧牲。

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  • 東區的天外天劇場已有八十年歷史，文化局即將在本月發文所有權人，同意他們可以自由處置該棟建築物。 （資料照，文資處提供）

    東區的天外天劇場已有八十年歷史，文化局即將在本月發文所有權人，同意他們可以自由處置該棟建築物。 （資料照，文資處提供）

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