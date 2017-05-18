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〈中部〉千越大樓都更 自救會反剷平重建
2017-05-18
〔記者楊政郡／台中報導〕市府推動的綠川千越大樓都更，昨有律師、建築師、原營造商監工及廿餘名住戶，在台中州廳前廣場宣布成立自救會，發言人建築師廖進祿說，希望市府站在公平立場考量是拆除重建或是整修重現；律師柯劭臻表示，反對剷平式的都更，應該要先考量是否可以整修或其他方式。
盼市府考量拉皮整修
千越大樓原營造廠商光川營造，當年負責監工的莊姓住戶說，這棟大樓六十六年啟用，至今才四十年，而當初是SRC鋼骨結構，耐用年限百年以上，表皮確實已經斑駁，只要拉皮整理，一年就可煥然一新，但如果是剷平重建，加上附近建設，少說要好幾年的交通黑暗期，算盤怎麼打都應該整修就好。
指都更會違法已提告
柯劭臻列出該都更會至少七點違法、違規，如強行把台灣大道六戶納入都更，違反大法官釋字七○九號，將原本人數五分之三、土地面積三分之二之門檻，降低為人數、土地面積皆為二分之一；還有原區分所有權人僅一○二人，一○五年竟以贈與方式虛增二七三人，自救會已經提告，由中檢依偽造文書偵辦中。
市府︰無預設方式
市府表示，綠川千越大樓都市更新重建事業計畫案，因台灣大道側住戶不願參與都更，市府都市發展局十七日召開更新單元範圍協商會議，提供都市更新會及台灣大道側六戶雙方對話平台，確保雙方權益。此外，市府站在審議單位立場，無預設都市再生方式，目前只收到大樓拆除重建的都更案，如欲採老屋拉皮的整建維護方式，應由過半數的大樓所有權人提案。
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千越大樓都更 自救會反剷平重建
市府推動的綠川千越大樓都更，昨有律師、建築師、原營造商監工及廿餘名住戶，在台中州廳前廣場宣布成立自救會，發言人建築師廖進祿說，希望市府站在公…
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