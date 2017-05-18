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〈中部〉小英民調低迷 資政相挺

2017-05-18

史明、吳晟相信會漸入佳境

〔記者顏宏駿／彰化報導〕獨派大老史明與詩人吳晟都是總統府無給職資政，昨天在彰化縣與友人聚會。對於於小英執政屆滿週年，民意支持度始終低迷，兩人認為，國政沉苛已冰凍三尺，非一朝一夕能解，台灣民眾不重視「本質面」的問題，卻又急於看到「成績」，但還是相信小英挑最難的開始做，將來一定會漸入佳境。

史明用歷史的脈絡去看小英目前面臨的困境，他說，台灣人一直有「封建」的思維，期待強人出來管，但縱觀台灣的歷史，只有建立「台灣價值」最重要。

吳晟表示，國民黨政府一直把台灣當作「復興基地」，沒有久待打算，很多政策都是急就章，沒有長遠的規劃，以「年金制度」為例，哪有農民、勞工、軍公教各有一套標準，如今要「整合起來」，既得利益者相當反彈，再加上特定團體從中作梗，讓原本很好的政策，不能迅速到位，展開下一階段改革，非常無奈。

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