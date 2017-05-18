| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉集集、水里、車埕 可望成交會站

2017-05-18

拜前瞻集集支線改善計畫所賜

〔記者劉濱銓／南投報導〕行政院力推前瞻基礎建設計畫，其中「台鐵集集支線的改善計畫」對集集鐵道、觀光發展有如一劑強心針，日前集集公所與台鐵討論集集支線軌道改善細節，除確定位在田中的高鐵彰化站，將鋪軌延伸至台鐵田中站，達成雙鐵無縫接軌外，也將在集集支線的集集、水里、車埕等站升級成交會站，縮短班距以利觀光旅運。

集集鎮長陳紀衡表示，在集集支線新增上、下午各三班從原本的彰化二水接往田中後，目前班距維持每八十分鐘一班，若未來集集、水里、車埕等三站能打造成跟名間鄉濁水站一樣的列車交會系統，班距將能縮短成四十五分鐘，不僅能讓乘客有寬裕時間轉乘，甚至能配合高鐵時刻南來北往，也能讓遊客在最短時間內搭上火車前往沿線景點旅遊。

而之前支線的集集站也因為開放月台，就有旅客擅闖軌道發生被火車撞的意外，在他們的建議下，台鐵允諾研擬在集集車站設置人行天橋，並有無障礙設施，方便銀髮族、行動不便的民眾使用，未來則由公所維護管理，打造更安全完善的月台環境。

台鐵也將視現階段集集支線延伸到彰化田中的運量評估，若順利可望再增加班次，有利留住遊客在集集用晚餐的意願，增加更多在地消費機會。

陳紀衡也說，在日本相當盛行的觀光列車，常會行駛到一處景點後，就暫停行駛供車內的乘客拍照賞景，希望未來集集支線也能有類似的觀光賣點。

廣告
  • 前瞻基礎建設計畫在軌道建設中，研擬將集集支線中的集集、水里、車埕等站升級成交會站，縮短班距創造更便利的觀光旅運環境。（記者劉濱銓攝）

    前瞻基礎建設計畫在軌道建設中，研擬將集集支線中的集集、水里、車埕等站升級成交會站，縮短班距創造更便利的觀光旅運環境。（記者劉濱銓攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
千越大樓都更 自救會反剷平重建

市府推動的綠川千越大樓都更，昨有律師、建築師、原營造商監工及廿餘名住戶，在台中州廳前廣場宣布成立自救會，發言人建築師廖進祿說，希望市府站在公…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜香旗魚
泰式✧蝦仁涼粉
南洋甜點✧娘惹糕
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：〈中部〉集集、水里、車埕 可望成交會站


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月18日‧星期四‧丁酉年四月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.