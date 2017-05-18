〈中部〉集集、水里、車埕 可望成交會站

2017-05-18

拜前瞻集集支線改善計畫所賜

〔記者劉濱銓／南投報導〕行政院力推前瞻基礎建設計畫，其中「台鐵集集支線的改善計畫」對集集鐵道、觀光發展有如一劑強心針，日前集集公所與台鐵討論集集支線軌道改善細節，除確定位在田中的高鐵彰化站，將鋪軌延伸至台鐵田中站，達成雙鐵無縫接軌外，也將在集集支線的集集、水里、車埕等站升級成交會站，縮短班距以利觀光旅運。

集集鎮長陳紀衡表示，在集集支線新增上、下午各三班從原本的彰化二水接往田中後，目前班距維持每八十分鐘一班，若未來集集、水里、車埕等三站能打造成跟名間鄉濁水站一樣的列車交會系統，班距將能縮短成四十五分鐘，不僅能讓乘客有寬裕時間轉乘，甚至能配合高鐵時刻南來北往，也能讓遊客在最短時間內搭上火車前往沿線景點旅遊。

而之前支線的集集站也因為開放月台，就有旅客擅闖軌道發生被火車撞的意外，在他們的建議下，台鐵允諾研擬在集集車站設置人行天橋，並有無障礙設施，方便銀髮族、行動不便的民眾使用，未來則由公所維護管理，打造更安全完善的月台環境。

台鐵也將視現階段集集支線延伸到彰化田中的運量評估，若順利可望再增加班次，有利留住遊客在集集用晚餐的意願，增加更多在地消費機會。

陳紀衡也說，在日本相當盛行的觀光列車，常會行駛到一處景點後，就暫停行駛供車內的乘客拍照賞景，希望未來集集支線也能有類似的觀光賣點。