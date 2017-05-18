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〈中部〉嘉市探索體驗學校 下月試用
2017-05-18
〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市向教育部爭取一億元補助籌設、總面積七．五公頃的「南興國中第二校區探索體驗學校」，最快六月將讓學生體驗試用，後續開放給全市國中小學生使用。
工程延宕又荒廢 議員要求究責
自一○二年四月開工後，因故延宕多年，目前仍未開放，議員黃露慧昨天質詢批市府執行不力、行政效率不彰，目前園區樹倒、雜草叢生一片荒涼，只交由南興國中代管是不負責任的作法，要求究責，並儘快開放。
市府教育處長余坤龍表示，目前待二期工程驗收通過後，六月即可使用，將安排南興國中學生體驗，後續開放給全市國中小學生使用，未來將以OT案委外經營，但日前兩次上網招商流標，預計六月辦理第三次招商。
余坤龍說，第一期工程為興建主體建物，原定一○三年八月完工，因廠商變更設計等因素延宕，一○四年元月完工，已對承包商扣款一千多萬元；第二期工程為興建高、低空探索設施，包括建置「攀岩塔」及「大溜索」等卅一項設施，原定去年六月完工，因採用的材料均需由美國海運進口，礙於航運問題而延宕，也對承包商扣款一百多萬元，今年元月完工，目前辦理驗收階段。
教育處國教科長林銘懋說，該園區目前由南興國中代為管理，僅能定期性除草及修剪相關樹木，已請該校再行檢視整體校區環境，近日將進行雜草清除並移除枯倒樹木。南興國中校長張瑛儒表示，倒樹是因樹木死掉挖起來，會加強對園區除草。
黃露慧說，當初嘉義市爭取到設置探索體驗學校，應該是全國起步最早的計畫，如今其他較晚起步的縣市已完成，嘉市竟然還沒開放，還有人問「是不是荒廢了？」市府應檢討原因，追究相關人員責任。
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