〈中部〉雲縣府提底渣去化自治條例草案 議員批草率

2017-05-18

〔記者林國賢／雲林報導〕去化焚化廠底渣，雲林縣政府提出《雲林縣使用垃圾焚化廠底渣資源化產品自治條例草案》送議會審議，但多數議員認為草案內容過於簡單，將讓雲林成為「底渣故鄉」，傾向退回。

雲林縣議會昨天排定縣長李進勇施政報告，議員們針對垃圾、底渣回運問題連番發言，抨擊縣府每噸垃圾需回運一．八噸底渣是簽定不平等條約，必須強硬要求環保署出面解決。

縣長︰盼協調降低回運比例

雲林縣長李進勇表示，垃圾問題縣府一直積極處理，環保署也相當幫忙，但現在各縣市都要求回運底渣落實互惠，不得不接受，會持續與環保署連繫，協調降低回運比例。

環保局長林長造指出，焚化廠底渣是經環保署認證且嚴格檢驗的資源化產品，且公共工程使用範圍也有明確規範，不會影響工程品質與環境。繼北高兩市後，嘉義縣、市縣政府也要求回運底渣，讓垃圾去化問題複雜、嚴峻，縣環保局研擬自治條例草案，讓底渣使用法制化，順利去化。

無明確規範 議會傾向退回

縣議員林聖爵指出，自治條例草案只有七個條文，且只有使用原則，沒有任何罰則或明確規範，過於草率，他嚴正抗議，建議退回草案。

縣議員黃文祥、李明哲、蔡東富、陳俊龍、林深等人指出，底渣含有戴奧辛、重金屬等成分，若真如環保署所言是非常好用的資源化產品，北高二市眾多公共工程早就使用完畢，何需運來雲林？

他們強調，一噸垃圾只產生○．二噸底渣，卻要運回一．八噸，縣府須向環保署提出強硬抗議，別讓雲林成為底渣故鄉。

環保局統計，雲林縣目前積存垃圾已達二萬二千噸，虎尾、斗南、斗六都積存六、七千公噸，底渣部分則已回運五千二百公噸，由於愈來愈多縣市要求須回運底渣才願意協助去化垃圾，但回運底渣又遭地方強烈抗議，問題難解。