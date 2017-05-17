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〈南部〉台江國家公園 全國第一個獲頒濕地標章證書
2017-05-17
〔記者洪瑞琴／台南報導〕推動「友善養殖」理念，台江國家公園管理處獲內政部核頒濕地標章證書，成為全國第一個濕地標章使用許可認證單位，近年推動淺坪式虱目魚生態理念獲得肯定。
台管處表示，自一○○年起於台南大學七股校區進行黑面琵鷺棲地營造實驗，為保障黑面琵鷺及伴生鳥類等食物來源，實驗魚塭魚獲收成後，將塭內水位放低以供禽鳥涉足覓食，營造出冬候鳥可進入的食源環境，並將該魚塭衍生物產品註冊為「黑琵牌」商標，代表來自對黑面琵鷺友善魚塭的漁獲。
台管處於去年九月依據濕地保育法等相關規定，提出申請濕地標章使用許可，終於今年五月通過認證。
台管處表示，透過該標章，鼓勵更多在地漁民採淺坪式友善養殖行列，以傳達人與自然共存的保育理念，達到生活、生產、生態「三生一體」，希望再進一步達到擴大友善養殖面積，共同維護濕地生態環境目標，做為濕地明智利用的開創性範例。
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