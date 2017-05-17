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〈南部〉端午粽高油鹽 美味營養要兼顧

2017-05-17

〔記者王涵平／柳營報導〕端午粽飄香，不少人難抵美食，柳營奇美醫院營養師洪孟琪昨日表示，傳統粽子多高熱量、高膽固醇、高油脂、高鹽及低纖維質，建議美味同時也要兼顧均衡營養，聰明選擇健康吃。

營養科營養師洪孟琪表示，粽子是糯米製品，煮熟後黏性較大，較不易被腸胃道消化，一顆傳統粽子熱量約四百至五百大卡（約含一碗飯、二份油脂、二份肉類），接近成年人一餐的熱量，需注意攝取量拿捏。

以大宗的南、北肉粽為例，一般餡料包括豬肉、鹹蛋黃、香菇、蝦米、乾魷魚、花生、紅蔥頭、栗子等食材，因北部粽糯米會先以熱油炒過，油脂含量較高，熱量比南部粽來得高，建議選擇南部粽較適宜。

此外，內餡種類及份量也會影響熱量多寡，選購時建議以瘦肉、雞胸肉、豆干等代替五花肉，蓮子取代花生，鹹蛋黃可用相同顏色的地瓜或南瓜取代，再添加筍乾、牛蒡、香菇等高纖維食材，也可用五穀雜糧米部分取代糯米，或是添加蒟蒻等低熱量食材，可增加飽足感及Ｑ彈口感。

她說，整體來說，糯米、栗子等屬於全穀根莖類；蛋黃、豬肉、乾魷魚等則屬於蛋白質類；花生以及炒料所用的油脂為油脂類，建議搭配一盤燙青菜或蔬菜湯，如搭配當季盛產的竹筍，以及餐後攝取適量的水果，增加纖維質補充，就能達到均衡飲食原則。

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  • 端午粽飄香，柳營奇美醫院營養師洪孟琪表示，傳統粽子多高熱量、高膽固醇、高油脂、高鹽及低纖維質，建議美味同時也要兼顧均衡營養，聰明選擇健康吃。（記者王涵平攝）

    端午粽飄香，柳營奇美醫院營養師洪孟琪表示，傳統粽子多高熱量、高膽固醇、高油脂、高鹽及低纖維質，建議美味同時也要兼顧均衡營養，聰明選擇健康吃。（記者王涵平攝）

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