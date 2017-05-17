| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉《奇美醫院統計》燒燙傷病童 85％在家發生意外

2017-05-17

〔記者王俊忠／台南報導〕奇美醫院統計六年來到該院住院治療的燒燙傷病童，有逾八成五發生燒燙傷地點在自己家裡。醫院燒燙傷中心提醒父母在家中預防孩童燒燙傷的應注意事項，同時萬一發生燒燙傷意外的正確處理程序，打造真正安全的家。

奇美醫院護理部針對二○一一年一月至二○一七年四月超過六年期間，在該院燒燙傷加護病房因燒燙傷住院的病童（未滿十八歲）統計分析發現，病童住院人數有一百九十五人，約佔燒燙傷總住院人數的二十三．一％，原因以熱液燙傷居第一，佔八十九．二％。

醫院說，易發生燒燙傷意外年齡在三歲以前，佔六十四．一％，性別以男孩居多，佔五十六．九％，受傷場所大部分在廚房、客餐廳等自家環境，佔八十七．七％。兒童燒燙傷原因以不慎接觸熱液、熱食最多；接觸性燒傷主要是機車排氣管燙到、火焰燒傷主要玩放煙火、電燒傷主要是玩插頭、化學性燒傷主要是化學清潔劑擺放不妥而誤觸。

留意家中擺設 牢記處理五步驟

奇美醫院護理部燒燙傷中心護理長紀婉玉提醒家長留意家中擺設，如熱湯、熱茶擺放位置；餐桌巾不宜太長，避免幼童拉下桌上熱湯、水燙傷；食用熱湯注意溫度；要求幼童勿在廚房、客餐廳奔跑、勿自行取用熱水；盡量不讓孩子接觸火源；避免孩子被機車排氣管燙傷；插座裝上安全蓋；化學性清潔劑擺放位置遠離幼童觸摸。

如孩童不幸遭燒燙傷，紀婉玉請家長牢記處理五步驟「沖、脫、泡、蓋、送」，沖：用流動冷水沖洗患部十五至三十分鐘；脫：在水中小心去除衣物；泡：持續在冷水中浸泡十五至三十分鐘；蓋：用乾淨毛布覆蓋患部；送：儘快送醫救治。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
綠島推地熱發電 拚109年商轉

暑假動工 最快明年試運轉台灣電力公司有意以綠島做為地熱發電再出發的基地，將在朝日溫泉附近鑽鑿兩口試驗井，若試運轉順利，最快一○九年就能設置兩…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧牛肉漢堡排
夏季海味✧小卷飯
豬肉泡菜起司年糕
好吃西瓜怎麼挑？
轉寄

標題：〈南部〉《奇美醫院統計》燒燙傷病童 85％在家發生意外


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月17日‧星期三‧丁酉年四月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.