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〈南部〉國中小27連任校長辦學問卷 6校100％適任

2017-05-17

〔記者劉婉君／台南報導〕國中小校長遴選將於明、後兩天展開第一階段連任校長的遴選作業，台南市教育產業工會暨台南市教師會針對廿七所申請連任的校長，進行辦學概況問卷調查，適任度均超過五成，三慈、白河等六校更達百分之百。

兩會表示，「校長辦學概況問卷」已行之有年，針對理念與學識涵養、民主素養與品德操守、溝通協調與統合能力、問題處理與應變能力，以及校園活動與教師、家長、學生參與部分，請學校教師填卷，此次八所國中、十九所國小中，共回收五所國中、十二所國小，三慈、白河、玉豐、南安、柳營、北勢等六所國小校長適任度達百分之百，未回收問卷的十所學校經電話訪問，也表示對校長連任無意見，是調查三年來第一次所有校長的適任度都不錯，希望遴選小組在面試時可以給予連任校長相當的尊重。

教產工會理事長侯俊良與台南市教師會理事長陳杉吉表示，南市校長遴選委員會設置及作業要點年年修訂，六年來就修訂了七次，行政思維掌控力逐年強化，三年來教師代表、家長代表是誰？各校教師從來不知道，學校教師的聲音怎麼傳達？認為教師組織代表有進入遴選委員會的必要性，希望教育局不要關起門來自己辦教育。

教育局長陳修平表示，許多遴選委員會在事前都不會公開委員，相關作業要點都是針對制度進行修訂，不會因人設事，委員會一直秉持公平、公開、公正原則選出適任的校長。

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  • 台南市教育產業工會與台南市教師會針對申請連任校長進行「校長辦學概況問卷」調查，昨天公布統計結果。（記者劉婉君攝）

    台南市教育產業工會與台南市教師會針對申請連任校長進行「校長辦學概況問卷」調查，昨天公布統計結果。（記者劉婉君攝）

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