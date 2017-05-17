快訊PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
〈南部〉補教業稽查 首週完成200家
2017-05-17
〔記者劉婉君／台南報導〕防堵狼師，教育局自八日啟動「防狼稽查專案」，清查南市一千五百卅六家短期補習班，首週完成約兩百家，本週起增加動員，投入一百四十四人擴大稽查，昨天並與警察局、勞工局、社會局及補教業者一同宣示決心。台南市補教協會除表示將全力配合、支持實名制外，也將制定「補習班老師與學生互動準則」，清楚交代敏感紅線，並請補習班約束師生交換LINE與臉書帳號。
五點宣示 將定師生互動準則
教育局會同警察局、社會局等單位進行全市補習班實地稽查，要在廿六日前完成清查全市短期補習班，包括教職員清冊、良民證、教學人員真實姓名與學歷等，並要求業者更新補習班資訊管理系統資料，以利民眾上網就能查詢相關資訊，如未依規定辦理，依南市補習班設立及管理自治條例，最重予以停招、撤銷立案處分。
台南市補習教育事業協會理事長徐桂香昨天以五項宣示，表明支持防狼行動立場，包括對狼師零容忍，呼籲所有補教業者配合市府稽查，並確實上網登錄；協會將儘快尋求教育局指導，制定補習班師生互動準則；請各補習班老師嚴守師生分際，約束老師跟學生私下互動，避免交換通訊或社群軟體帳號；加強公安消安及管理；支持實名制，配合提供老師名冊供查閱、補習班資訊系統教師登錄，以及所有招生文宣品加註老師實名。
徐桂香指出，協會目前有一百廿個會員，國中、小學補習班老師大都使用真名，高中升大學才會有化名的現象。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
綠島推地熱發電 拚109年商轉
暑假動工 最快明年試運轉台灣電力公司有意以綠島做為地熱發電再出發的基地，將在朝日溫泉附近鑽鑿兩口試驗井，若試運轉順利，最快一○九年就能設置兩…
網友回應
熱門新聞
- 中國雲南人生小孩 得證明「我老婆是我老婆」
- 柴油車排放數據造假 研究：每年3萬8千人早死
- 川普妻偕小兒子 今夏搬進白官
- 台灣女兒林美虹 再入圍奧地利音樂舞台劇獎
- 修法轉彎 室內可設吸菸室 免稅店不加徵菸捐
- 菸草．岩洞．漁村─漫遊古巴哈瓦那近郊
- 穩定供電 經長有信心 台電戒慎恐懼
- 神鬼奇航5驚遭駭 迪士尼槓駭客拒付天價贖金
- 鏗鏘集》新政治！新經濟！新文化！
- 改善工作條件 阿姆斯特丹「市立妓院」開張
- 狼師效應 台南補教師爆「揪團」辦良民證
- 躲山區撞阿飄?強盜嚇叩119求救
- 買到偽疫苗 豬農可向業者求償
- 比薩德好又便宜 日擬建陸基神盾
- 羽球國家隊訓練 被爆用二手球
- 釜山男網挑戰賽》扳倒自家人 盧一哥晉16
- 無良診所共用針具 爆C肝群聚感染
- 自由談》借問和馬英九差多少
- 森下治軍嚴謹 洪一中深受影響
- 怨武裝庫德族 艾爾段會川普仍承諾合作
- 白色恐怖救濟機制 司改會議促設特委會
- 北影入圍揭曉》許瑋甯搶后拚連莊 金馬雙影后夾殺
- 台股上萬 台幣升4.3分
- 28屆金曲獎主要獎項入圍名單
- 自由廣場》論文禁用公元 台大抱殘守缺
- 自焚燒成焦骨？同車友人熱醒驚逃
- 必翔爆發炒股 檢調24路搜索
- 「熊」有「猿」！ 劉玠廷充分信任洪總
- 美恐失信於盟邦 情資分享從此無門
- 樂陞重編財報沒過關 櫃買裁示繼續停止交易
- 鋼琴大師布赫賓德6月登台 演奏貝多芬五首鋼琴協奏曲
- 陳柏言／搬書記
- 美︰絞死逾萬政治犯 敘國焚屍滅跡
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 DPP’s Ker retains judge grudge
- 《王后之爭》周杰倫交鋒林宥嘉 楊乃文力拚艾怡良
- 自由廣場》〈林保華專欄〉台灣的面子與裡子
- 國民黨主席選舉》人頭黨員誰放水 黨內吵不停
- 自由廣場》看希臘年金減半
- 遭策反當共諜 空軍退伍上尉判3年半
- 新聞Q&A》免死金牌 美總統洩密免責
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉補教業稽查 首週完成200家
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分