〈南部〉補教業稽查 首週完成200家

2017-05-17

〔記者劉婉君／台南報導〕防堵狼師，教育局自八日啟動「防狼稽查專案」，清查南市一千五百卅六家短期補習班，首週完成約兩百家，本週起增加動員，投入一百四十四人擴大稽查，昨天並與警察局、勞工局、社會局及補教業者一同宣示決心。台南市補教協會除表示將全力配合、支持實名制外，也將制定「補習班老師與學生互動準則」，清楚交代敏感紅線，並請補習班約束師生交換LINE與臉書帳號。

五點宣示 將定師生互動準則

教育局會同警察局、社會局等單位進行全市補習班實地稽查，要在廿六日前完成清查全市短期補習班，包括教職員清冊、良民證、教學人員真實姓名與學歷等，並要求業者更新補習班資訊管理系統資料，以利民眾上網就能查詢相關資訊，如未依規定辦理，依南市補習班設立及管理自治條例，最重予以停招、撤銷立案處分。

台南市補習教育事業協會理事長徐桂香昨天以五項宣示，表明支持防狼行動立場，包括對狼師零容忍，呼籲所有補教業者配合市府稽查，並確實上網登錄；協會將儘快尋求教育局指導，制定補習班師生互動準則；請各補習班老師嚴守師生分際，約束老師跟學生私下互動，避免交換通訊或社群軟體帳號；加強公安消安及管理；支持實名制，配合提供老師名冊供查閱、補習班資訊系統教師登錄，以及所有招生文宣品加註老師實名。

徐桂香指出，協會目前有一百廿個會員，國中、小學補習班老師大都使用真名，高中升大學才會有化名的現象。