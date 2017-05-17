〈南部〉防狼師 議員建議設常態通報專線

2017-05-17

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨籍市議員陳怡珍與林志聰昨在議會聯合質詢指出，「台南的女兒」奕含自殺身亡，大家都非常難過與不捨，如何預防不再有下一個房思琪，中央與地方應共同努力，他們同時現場提案，要求市府建立跨局處室「防狼師投訴通報專線」，以設置常態性專線形式，讓狼師無所遁形。

市府：113及社工專線可通報

教育局長陳修平與社會局長劉淑惠答詢表示，目前已有全國一一三性侵害及家暴通報專線，市府也提供社會局專線06-2988995，假日期間亦可撥打社工專線0932-846218通報。陳怡珍則要求，市府務必針對「防狼師性侵」特殊狀況設置常態性專線，並使用好記好用的諧音，才有辦法適時接收受害人呼救的訊息。

她同時表示，目前民眾對於一一三也是可以針對「狼師」投訴的功能並不清楚，而市府社會局專線更是很少人知道也不好查詢，市府應該多加宣導，尤其所謂「狼師」會下手的都是在學學生，她們對這些資訊未必明白，社會局要多加宣導外，教育系統也可以協助宣導。

另外，陳怡珍表示，市府要求所有補習班教師採用實名制，並限於五月廿六日前將資料送交教育局，但教育局僅二位稽查人員，未來平日如何應付全市一千五百三十九家補習班業者？即便一年稽查二百多家計算，也須七年才能完成，雖然因應短時間人力需求，教育局已協調退休校長、現職校長投入，再加上市警局六十五名警力，但未來仍需建立常態性稽查機制，補足相關人力，以杜絕業者的僥倖心態。

林志聰及陳怡珍要求，在中央修法之前，地方應加快腳步，執行監督補習班機制，做到同步稽查、同步輔導、同步要求，並學習台北市教育局可與社會局、警察局跨局處共同合作，即時取得涉及性騷擾、性侵害等加害人名單，建立完整嚴密的安全防護網。