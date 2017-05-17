〈南部〉整治後勁溪 推青埔溝水質現地處理

2017-05-17

總經費二億 預計九月動工

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府水利局近年來整治後勁溪有成，營造美麗的河岸景觀，其中青埔溝上游是仁大工業區，成為後勁溪污染源，市府推動青埔溝現地處理工程，在立委劉世芳爭取下，納入行政院前瞻基礎建設計畫，預計今年九月動工，將複製愛河成功經驗，改善後勁溪水質，打造成為高市藍帶新景點。

水利局表示，青埔溝是後勁溪重要排水，流經仁武、楠梓等精華區，上游是仁大工業區，長期民生污水、事業廢水交雜，成為後勁溪最大污染源，市府推動楠梓污水下水道用戶接管工程，目前用戶接管率近五成，尚無法短期建設完成。

水利局今年推動「青埔溝水質現地處理工程」，總經費二億元，將青埔溝中埔橋上游污水，截流至礫間場曝氣槽處理，淨化後水體再排回後勁溪，經劉世芳爭取，納入行政院前瞻基礎建設計畫，目前工程進入細部設計作業，將於今年九月施工，預計明年七月底完工。

劉世芳昨冒雨偕同環保署水保處副處長劉瑞祥、水利局長蔡長展等人巡視青埔溝，期許設置大型水質現地處理工程，能複製愛河成功經驗，改善後勁溪水質，打造藍帶新景點。

蔡長展表示，該處緊鄰高雄都會公園，規劃地下觀察廊道及教育解說牌，提供民眾了解污水處理流程，地面以草坡形式，開挖生態水池、小溪等，結合現地處理、環境教育、公園及微滯洪等功能，「畢其功於一役」，成為民眾休閒遊憩的好去處。