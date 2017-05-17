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〈南部〉卡大地布祭師再凋零 文化傳承現危機
2017-05-17
〔記者陳賢義／台東報導〕原住民族群舉辦歲時祭儀，都會請祭師以古儀稟知祖靈，祈求庇佑平安順遂，台東市知本卑南族卡大地布部落最高齡女祭師Asider、周尤秋妹日前安祥辭世，族人憂心祭祀文化的傳承恐喪失，許多寶貴資料保存現危機。
高齡九十三歲的Asider十三日上午在家中安祥辭世，卡大地布族人、台東市民代表陳政宗說，Asider是部落最年長的「pulinngaw 智者祭司」，如今回到祖靈的懷抱，族人永遠緬懷。
卡大地布部落主席林金德則表示，Asider是其父的國小同學，兩人有親屬關係，從小感情就很好，父親往生後的除穢祭儀也是Asider辦理的，地點在pulud的海灘，這樣的祭儀部落族人很少人辦理，頂多是死亡三天後的除喪祭，沒有另外辦理除穢祭。前年傳統地名及pulingaw祭儀這兩項文化瀕臨消失，當時他猶豫到底要先挽救哪項文化較為妥當，後來因較為方便選擇傳統地名。
林金德懊惱地說，這樣的抉擇似乎錯誤，去年部落唯一懂的mi’auras（保護神附身）的pulingaw老師kurali、鍾初妹長者走了，今年最資深的老師Asider也走了，另外，pulingaw的教母pandidi健康狀況也不佳，今年預定辦理的pulingaw祭儀文化保存及傳承計畫，將失去許多寶貴的資料，增加執行的困難度。
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