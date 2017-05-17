〈南部〉屏市站前精華區 民代促建停車場

2017-05-17

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣議員劉育豪認為屏東火車站及周邊商圈停車不便，是阻礙市中心黃金地段商業發展主因，建議縣府打造地下停車場或將唐榮國小併校開闢為停車空間，以利都市發展；縣長潘孟安強調，暫無併校打算，但會設法解決市中心停車位不足問題。

劉育豪昨天質詢時表示，屏東火車站前的永福路、逢甲路及中央市場等商圈，是屏東市最精華的黃金地段，但陸續開了幾家百貨公司，最後全倒了，問題並非吸引力不夠，而是這些路段停車不方便，嚴重限縮屏東市中心的商業發展。

劉育豪建議利用永福路商圈旁邊的唐榮國小校園開闢停車空間，如果無法在校園開挖地下停車場，不妨和鄰街的中正國小併校，運用唐榮國小校園解決火車站前商業區停車問題。

縣長潘孟安表示，唐榮國小改為理念學校後，招生人數增加，目前並無併校計劃，但該校部份校舍老舊，是否利用改建機會增闢立體停車場，將進行評估，縣府也正設法在火車站周邊找尋可利用空間，開闢更多停車位，解決市中心停車一位難求現況。