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〈南部〉豬肉商有愛 連6年2千粽贈弱

2017-05-17

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國內豬價逢端午節必漲，也是養豬戶的豬肉攤商林義國，不畏豬價上漲，連六年在端午節前，包粽分送鄰里長者及低收戶，每年至少發出兩千粒，還請來東港當地知名大廚「阿仁師」掌廚，讓長者在佳節前享用佳餚。

農委會統計，目前豬肉價格每公斤七十七．五元，較去年七十二．三元上漲約七．三％，現任屏東縣養豬合作社理事的林義國指出，豬隻約七個月後可屠宰，目前豬源屬元旦前蓄養，因天氣冷養成稍不易，每年端午節前豬量都較少，所以價格會上揚。

熱心公益的林義國連續六年在端午節前包粽分送鄰里，為了包粽子，店面得停賣擺炊具，並請來里民、志工幫忙，琳琅滿目的獨家香料、三層豬肉、鹹鴨蛋、香菇、花生等餡料，場面非常「澎湃」，居民盛讚「肉粽滿滿都是愛心」。

還請外燴師辦桌饗長輩

林義國還請來好友、東港著名外燴「阿仁師」張進展掌廚，食材不惜成本，今年分送鄰里逾二千一百粒粽子，現場義工還不斷吆喝要林義國「米肉料再加碼」，林義國笑回「歡喜就好」，他說，自己能掌握肉品，自然要選擇優質豬肉包粽，「要讓弱勢里民吃得夠！」

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  • 林義國店面停賣豬肉，召集志工一起來包粽，大家忙得笑開懷。（記者陳彥廷翻攝）

    林義國店面停賣豬肉，召集志工一起來包粽，大家忙得笑開懷。（記者陳彥廷翻攝）

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