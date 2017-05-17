〈南部〉公幼未限學區挨批 台東教處：明年設限

2017-05-17

溫泉國小招生首日就額滿

〔記者張存薇／台東報導〕爭取幼童在地入學權益，台東縣溫泉國小幼兒園招生第一天登記就爆滿，卑南鄉長許文獻與當地居民昨到溫泉國小拉白布條抗議，要求縣府修改相關規定。教育處長劉鎮寧表示，包括成功、關山國小今年都有類似狀況，明年度幼兒園招生將修正為學區幼兒優先入學。

卑南鄉長許文獻、鄉代楊益誠與多位鄉民昨天上午十時在溫泉國小集合，為了怕影響小朋友讀書，抗議民眾選擇在校門口拉白布條，並遞交陳情書，由教導主任湯惠芬代表接受。

許文獻指出，溫泉國小幼兒園一班卅人，除十名舊生，幼兒園今年招收廿位新生，但前天報名第一天就額滿，現行幼兒園入學沒有學區限制，且以低收戶、身心障礙、原住民等孩童依序優先入學，這套辦法偏鄉並不適用，以台東來說，弱勢、原住民比例都高，相對排擠在地孩童就讀權益。

楊益誠說，溫泉國小辦學佳，有台東市、太麻里鄉的幼童跨區就讀，溫泉村大概有十個足歲孩子無法就近入學。

家有四歲兒的林媽媽表示，住在溫泉村十二年，兩個大孩子已順利入學，今年小女兒無法進入溫泉國小幼兒園就讀，很擔心到大班時都還無法入學。

教育處長劉鎮寧說明，溫泉國小廿位新生中，僅三人非溫泉村幼童，均為原住民籍，還有三名幼童因哥哥是溫泉國小學生，父母為了接送方便一併就讀，並非如家長所言，今年招生外地生排擠本地生，而溫泉國小周邊還有知本、建和國小幼兒園，其中知本國小幼兒園還未招生。

他表示，今年招生辦法已無法更改，而包括關山、成功國小也有類似問題，將於明年修改招生辦法，第一順位為學區內特殊條件幼兒，第二順位為學區內一般生，若還有名額，再開放學區外幼兒就讀，報教育部核定後實施。