〈南部〉里長：車流量大 民眾勿搶快

2017-05-17

〔記者吳俊鋒／永康報導〕永康區的中華、中央路口與中華、中山南路口等，是台南危險路段排行榜前兩名，附近里長認為，當地位於原縣市交界，尖峰時間車流量很大，民眾不遵守交通號誌，爭道、搶快，造成事故頻傳。

名列危險路段榜首的中華、中央路口，位於永康區、安南區與北區等交界處，加上附近又有鹽水溪，交通情況更為複雜，當地尚頂里長周三貴表示，最高紀錄曾經一天見過八件大、小車禍，多是闖紅燈肇禍，民眾真的要注意安全。

周三貴說，除了呼籲民眾遵守交通規則，依照號誌行駛之外，當地鹽水溪旁與中正南路等附近，都將闢建新的大型道路，希望能儘快完工，有助於紓解車流。

危險路段第二名的中華、中山南路口，當地六合里長李信輝指出，台二十線的中山南路，是新化山區、永康等地進入市區重要道路，加上中華路又是台一線，車流量之大可以想見，尤其尖峰時間更是壅塞。

李信輝觀察，當地兩側建築已飽和，道路幾乎沒有拓建的空間，雖然上下班時行車較為擁擠，但事故原因，多與駕駛在號誌變換之際，搶快、爭道有關，呼籲民眾遇到壅塞，記得保持耐心，不要讓自己陷入危險。