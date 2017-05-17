〈南部〉南市去年車禍死亡人數 全國第一
〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨議員陳怡珍昨出示資料，台南市一○五年車禍死亡人數高達一百七十七人，高居全國第一名，她表示每一條人命都代表了一個傷心的家庭，希望警察及交通等單位加強改善。
永康中華路與中山南路 最危險
陳怡珍也出示交通部運研所發布的十大危險路段，其中一○四年及一○五年第一名及第二名，都是永康區中華路與中山南路段，而同一份資料顯示，南市編列高達一九六萬餘元改善危險路段，金額是六都第一，但為何效果有限？
警察局長︰受傷人數有減少
對此，警察局長黃宗仁強調，「生命無價，開罰不是目的」，雖然去年車禍死亡人數一七七人，相較一○四年同期略增十四人，但車禍受傷人數二萬六千四百人，相較一○四年同期大幅減少二千八百三十一人。
交通局也表示，另針對年長者、機車族等易肇事族群進行宣導，今年一至四月份車禍死亡人數相較去年同期減少廿一人、減少廿八．八％，已成功守護民眾行的安全。
交通局長林炎成表示，自一○一年度起即成立「道路交通事故防制工作圈」，每件車禍死亡交通事故發生後五日內邀集各單位辦理現勘，專案列管，未來將針對易發生交通事故路段、時段、車種、年齡層等，詳細進行評估，並擬定改善方案與策略。
肇事原因 未依規定讓車最多
交通局則表示，依據統計，南市交通事故前三大肇事原因為「未依規定讓車」、「未注意車前狀態」、「違反號誌管制或指揮」，究其原因主要還是駕駛人違反交通規則導致。
市長賴清德也表示，市府每每邀集相關局處與專家學者召開道安會報，並至現場勘查，針對死亡車禍的原因、路段、時段進行評估研究，多以個人違規因素居多，除了持續努力改善危險路段，提高見警率，並會加強宣導市民交通安全教育。
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