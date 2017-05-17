〈南部〉《觀察筆記》門戶之見

2017-05-17

蔡總統說，高雄是南向的門戶。

做為門戶，理應空海港兼具，位置與城市環境佳，人文和住民特性有南洋情緣，有科技工廠有職校，有教學醫院有培育醫生管道，內外兼修且交通便捷。

以肩負這樣使命的高度，高雄在前瞻的軌道建設中有輕軌及捷運黃線，何過之有？以目前機車數量換算運量空間，不會成長嗎？一定會是蚊子線嗎？

唱衰高雄的政黨政客是見不得高雄好？或是藍綠之見？還是自大天龍人一貫的瞧不起高雄人？高雄好有甚麼不好？

可以上演雙城記，可以南北大戰，可以如東京大阪從文化、生活方式、說話腔調來比評，是比賽比較的比出國家進步，非出以杯葛的阻擋建設以防堵競爭政治人的壯大。

新南向是台灣在新世紀的新政府新作為，為減輕中國的箝制，降低出口依賴。這是以人為本的商務、文化、人民的交流，所以加強來往國的醫療、職技人才培養，用感情來做外交。

高雄曾有不同臉孔，這一回要替南洋親戚扮慈眉善目的擺渡人！（資深記者黃明裕）