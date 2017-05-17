〈南部〉市府採光罩整修 耐17級強風

2017-05-17

曾被颱風破壞 陳菊期許要粗勇

〔記者王榮祥／高雄報導〕去年九月，高雄市政府四維行政中心頂樓採光罩遭莫蘭蒂強颱掀開大洞，經過八個月整修完工，昨以翻轉高雄的設計理念正式啟用，未來不但能擋住十七級強風，還會讓陽光以五彩折射的「高」字灑落。

市長陳菊昨親自主持採光罩啟用儀式，對採光罩與周遭搭配很滿意，也期許新的屋頂不只要好看、還要「粗勇」。

莫蘭蒂颱風去年九月侵襲高雄，市府四維行政中心屋頂遭強風吹來異物擊破，大雨瞬間灌入中庭，所幸秘書處團隊緊急處置、避免災情擴大，事後整修也由秘書處扛起，經過八個月努力，昨正式落成啟用。

秘書處說明，新採光罩總經費四千五百一十萬元，其中三千九百餘萬元由營建署補助，施工技術比原先更強固，耐風壓設計可達十七級風。

特別的是，採光罩以翻轉高雄的意象設計，傳達城市正在蛻變、且將加速翻轉的理念，透明採光罩上有六個「高」字，每個高字都由五種色彩組合，且角度都不同，白天陽光穿透時，會有五種光色灑落市府中庭牆面，地面則會顯現五彩高字，隨著太陽位移，高字也會變化。