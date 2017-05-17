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〈南部〉綠島推地熱發電 拚109年商轉
2017-05-17
暑假動工 最快明年試運轉
〔記者王秀亭／台東報導〕台灣電力公司有意以綠島做為地熱發電再出發的基地，將在朝日溫泉附近鑽鑿兩口試驗井，若試運轉順利，最快一○九年就能設置兩千瓩商轉電廠，台電人員昨前進綠島召開說明會，鄉長鄭文仁表示，樂觀其成。
鄭文仁指出，綠島仰賴火力發電，但電廠設備老舊，旅遊旺季島上遊客多，就會擔心電力無法供應全島所需，尤其公館村溫泉部落電線尚未地下化，去年尼伯特颱風來襲，曾停電長達廿天，確實需要足夠的電力供應。
台電再生能源處副處長李文彬表示，調查發現宜蘭清水、台北大屯山、台東金崙及綠島都適合設置地熱發電廠，考量綠島供電成本高，決定嘗試地熱發電。
「綠島地熱發電機組試驗性計畫」將在朝日溫泉附近鑽鑿試驗井，昨天會議有一百多位鄉民參加，包括鄉長、鄉民代表及村長。
李文彬說，待取得相關許可證照即可發包，預計暑假動工，若鑽井成功，將設置一部兩百瓩級的有機朗肯發電機，最快明年試運轉，估計年發電量一○五萬度，約可供應三百家戶全年用電。
目標為供應尖峰一半用電
李文彬指出，試運轉期間同時進行環境影響評估，若試驗計劃成功，將視地熱產能擴大發電規模，於一○九至一一○年間目標設置兩千瓩商轉電廠，可供綠島尖峰一半以上用電。
縣議員謝賢裕及綠島鄉長鄭文仁對台電的地熱發電計畫皆表樂觀其成，說明會中有鄉民反應，地熱發電成本較火力低廉，盼台電屆時對島上居民有相關的電價回饋機制。
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綠島推地熱發電 拚109年商轉
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