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〈南部〉禁用巴拉刈 萬丹紅豆農憂成本增

2017-05-17

〔記者李立法／屏東報導〕農委會最快七月就會宣布禁用農藥巴拉刈，這對普遍使用巴拉刈做為「落葉劑」的屏東縣紅豆產業，衝擊不小，萬丹鄉農會總幹事張枝烈認為，改用其他農藥替代，恐加重豆農成本負擔，希望政府能補貼農藥費及減少進口紅豆。

農委會防檢局去年針對劇毒性農藥巴拉刈實施代噴制度，屏東境內農政機關及各農會力推氯酸鈉做為落葉劑的替代品，不少豆農質疑成本較高的氯酸鈉，效果欠佳且不見得對土地較為友善，認為政府不該為了防制自殺牽連農業用藥。

防檢局長最近在臉書指出，巴拉刈農藥殘留容許量為○．二ppm，氯酸納則是免訂殘留容許量，價格比巴拉刈高，防檢局在禁用前會做好因應。

萬丹鄉紅豆種植面積近一千八百公頃，是國內紅豆主要產地，禁用巴拉刈對當地豆農造成不小衝擊，萬丹農會總幹事張枝烈擔心紅豆產業受到影響，因去年進口紅豆數量超過三千公噸，比前年增加近一千噸，本土紅豆價格受到壓縮，改用其他農藥當落葉劑，將增加生產成本，這對本土紅豆是雙重打擊。

農改場：氯酸鈉較安全 廣泛使用價格會壓低

不過高雄區農業改良場表示，豆農習慣使用落葉效果比較快的巴拉刈，對於效果比較慢一點的氯酸鈉還無法適應，其實氯酸鈉做為紅豆落葉劑的成效並不差，且安全性較高，廣泛使用後，價格便會壓低。

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  • 禁用巴拉刈對紅豆農衝擊不小。（記者李立法攝）

    禁用巴拉刈對紅豆農衝擊不小。（記者李立法攝）

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