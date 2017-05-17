快訊PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
〈南部〉禁用巴拉刈 萬丹紅豆農憂成本增
2017-05-17
〔記者李立法／屏東報導〕農委會最快七月就會宣布禁用農藥巴拉刈，這對普遍使用巴拉刈做為「落葉劑」的屏東縣紅豆產業，衝擊不小，萬丹鄉農會總幹事張枝烈認為，改用其他農藥替代，恐加重豆農成本負擔，希望政府能補貼農藥費及減少進口紅豆。
農委會防檢局去年針對劇毒性農藥巴拉刈實施代噴制度，屏東境內農政機關及各農會力推氯酸鈉做為落葉劑的替代品，不少豆農質疑成本較高的氯酸鈉，效果欠佳且不見得對土地較為友善，認為政府不該為了防制自殺牽連農業用藥。
防檢局長最近在臉書指出，巴拉刈農藥殘留容許量為○．二ppm，氯酸納則是免訂殘留容許量，價格比巴拉刈高，防檢局在禁用前會做好因應。
萬丹鄉紅豆種植面積近一千八百公頃，是國內紅豆主要產地，禁用巴拉刈對當地豆農造成不小衝擊，萬丹農會總幹事張枝烈擔心紅豆產業受到影響，因去年進口紅豆數量超過三千公噸，比前年增加近一千噸，本土紅豆價格受到壓縮，改用其他農藥當落葉劑，將增加生產成本，這對本土紅豆是雙重打擊。
農改場：氯酸鈉較安全 廣泛使用價格會壓低
不過高雄區農業改良場表示，豆農習慣使用落葉效果比較快的巴拉刈，對於效果比較慢一點的氯酸鈉還無法適應，其實氯酸鈉做為紅豆落葉劑的成效並不差，且安全性較高，廣泛使用後，價格便會壓低。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
綠島推地熱發電 拚109年商轉
暑假動工 最快明年試運轉台灣電力公司有意以綠島做為地熱發電再出發的基地，將在朝日溫泉附近鑽鑿兩口試驗井，若試運轉順利，最快一○九年就能設置兩…
網友回應
熱門新聞
- 中國雲南人生小孩 得證明「我老婆是我老婆」
- 柴油車排放數據造假 研究：每年3萬8千人早死
- 川普妻偕小兒子 今夏搬進白官
- 台灣女兒林美虹 再入圍奧地利音樂舞台劇獎
- 修法轉彎 室內可設吸菸室 免稅店不加徵菸捐
- 菸草．岩洞．漁村─漫遊古巴哈瓦那近郊
- 穩定供電 經長有信心 台電戒慎恐懼
- 神鬼奇航5驚遭駭 迪士尼槓駭客拒付天價贖金
- 鏗鏘集》新政治！新經濟！新文化！
- 改善工作條件 阿姆斯特丹「市立妓院」開張
- 狼師效應 台南補教師爆「揪團」辦良民證
- 躲山區撞阿飄?強盜嚇叩119求救
- 買到偽疫苗 豬農可向業者求償
- 比薩德好又便宜 日擬建陸基神盾
- 羽球國家隊訓練 被爆用二手球
- 釜山男網挑戰賽》扳倒自家人 盧一哥晉16
- 無良診所共用針具 爆C肝群聚感染
- 自由談》借問和馬英九差多少
- 森下治軍嚴謹 洪一中深受影響
- 怨武裝庫德族 艾爾段會川普仍承諾合作
- 白色恐怖救濟機制 司改會議促設特委會
- 北影入圍揭曉》許瑋甯搶后拚連莊 金馬雙影后夾殺
- 台股上萬 台幣升4.3分
- 28屆金曲獎主要獎項入圍名單
- 自由廣場》論文禁用公元 台大抱殘守缺
- 自焚燒成焦骨？同車友人熱醒驚逃
- 必翔爆發炒股 檢調24路搜索
- 「熊」有「猿」！ 劉玠廷充分信任洪總
- 美恐失信於盟邦 情資分享從此無門
- 樂陞重編財報沒過關 櫃買裁示繼續停止交易
- 鋼琴大師布赫賓德6月登台 演奏貝多芬五首鋼琴協奏曲
- 陳柏言／搬書記
- 美︰絞死逾萬政治犯 敘國焚屍滅跡
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 DPP’s Ker retains judge grudge
- 《王后之爭》周杰倫交鋒林宥嘉 楊乃文力拚艾怡良
- 自由廣場》〈林保華專欄〉台灣的面子與裡子
- 國民黨主席選舉》人頭黨員誰放水 黨內吵不停
- 自由廣場》看希臘年金減半
- 遭策反當共諜 空軍退伍上尉判3年半
- 新聞Q&A》免死金牌 美總統洩密免責
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉禁用巴拉刈 萬丹紅豆農憂成本增
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分