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〈南部〉池上米平損補助 最快8月實施
2017-05-17
鄉代會通過自治條例
〔記者王秀亭／台東報導〕年息二十％的台東縣「池上米平損補助自治條例」，昨經池上鄉民代表會審議通過，最快從八月起，參加池上米地理標章認證的農民，每期稻作只要每公頃存入一萬元，米廠及池上鄉公所分別提撥一千五百、五百元，總共兩千元的利息，待天災歉收時，將能領出應急。
池上鄉有八成以上農民以種稻為生，一年兩期的稻穀遇上天災，造成的農損若非直接農損，通常在收割時才會顯現，不少農友靠著收成還貸款、給地主租金，一旦歉收恐將面臨困境，池上鄉公所以「好天要積雨來糧」的概念，推出池上米平損補助，以全國最高的二十％優惠存款利率，幫池上稻農儲蓄。
每公頃存1萬利息2千
池上鄉公所三月間邀集鄉內米廠、稻農進行兩場次的協調會，制定「池上米平損補助自治條例」，提交池上鄉民代表會審議，昨天審議通過。
有農民擔心平損補助實施後，恐排擠現有農業資材補助，池上鄉長張堯城強調，平損補助是新增福利事項，絕不影響現在的農用資材補助，未來稻作受災，農委會發布池上列入農業災害現金救助範圍時，農民即可依需求提領全部或部分平損存款及補助，存款累積四年未遇農損災情時亦可自由提領。
張堯城說，自治條例通過後，會邀集農民及鄉內米廠討論相關細節，進一步擬定施行細則，並詢問池上鄉農會、建興、陳協和等米廠的配合意願，預計六月底前訂出細則，八月即可實施。
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