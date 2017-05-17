快訊PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
〈台北都會〉議員考察北藝 指將成第二個大巨蛋
2017-05-17
〔記者張凱翔／台北報導〕因承包廠商無預警跳票，導致台北藝術中心從去年十一月開始停工至今。北市府為此二度招標，依舊無人投標而流標，北藝因此遭諷將成為下一個大巨蛋。台北市議會教育委員會昨至北藝考察，不過文化局、捷運局對要增加多少預算、何時完工、工程品質如何確保卻一問三不知，國民黨議員汪志冰因此笑稱，「難道柯文哲遇到蛋就完蛋？」
廠商倒閉 二度招標又流標
北藝工程進度因廠商跳票倒閉、二度招標又流標，引發外界關注進度，昨北市議員應曉薇、李慶元、王鴻薇、汪志冰、厲耿桂芳、林亭君等人前往考察。但議員詢問文化局、捷運局將來要增加多少預算、何時完工、工程品質要如何確保，文化局長鍾永豐表示因為現在要採分標發包，目前確實無法回答到底會不會增加預算，引發議員砲轟。
李慶元質疑，現在一標到底都招不到廠商，「分標要如何銜接？工程品質如何保證？且承包廠商都倒閉半年了，到底還要拖延多久？」王鴻薇則說，一標發包起碼比較可以確定預算，如今分標，「根本就是在凌遲」，到時候這些標案要怎麼整合？不但無法保證工程品質，後續若出問題責任也無法釐清，痛批北藝成了「擺爛紀念館第二館」。
原訂二○一六年底完工的北藝工程由文化局主辦、捷運局東工處代辦，該工程分三部分對外發包，其一為連續壁、基樁工程目前已經完工；其二為理成營造負責的主體工程，耗資卅八億三三○四萬元，但因理成破產倒閉導致工程延宕；其三為亞翔工程施工的劇場、舞台、燈光與音響等設備，耗資十一億三七四四萬元，目前完工進度五十％，持續施工中。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
弱勢、青年福音 金門首座社宅基地動土
金門縣第一座社會住宅、青年住宅基地「尚義區段徵收工程」，昨舉行動土典禮，預計明年五月十三日完工；縣長陳福海表示，完工後將興闢住宅區約四．三一…
網友回應
熱門新聞
- 生前極力護子女！豬哥亮被爆臨終前 竹聯大老探病
- 太關心豬哥亮忽略一帶一路挨罵？宥勝神回被推爆
- 林明禎自認夠MAN 想交女朋友
- 老母還沒原諒豬哥亮？謝金燕被逼消失豬哥亮靈堂
- 遺贈稅新制上路前夕 未見房屋爆量移轉
- Android機王激戰 HTC U11價勢凌厲─全球同步發表 首創側框感應 入門價免2萬 具競爭力
- 川普與俄分享資訊 國安顧問：完全恰當
- 「一哥」卡彈 畢爾飆38分枉然
- 避免日本人反感 鴻海標東芝 夏普擬收購股權20％
- 豬哥亮3億賭債有望人亡債滅 謝金燕安全下莊
- 努力拍片想留給妻小！ 豬哥亮遺產至少留下...
- 蔡英文執政週年總體檢》機艦國造 戰略調整 國防大步走
- 為賀歲帝爭座金馬獎 電影圈逾10團體串聯
- 自由廣場》廢止兩公約的陰謀
- IS情報 川普洩密給俄外長
- 男控妻偷人搞車震 檢認定：車窗太黑沒證據不起訴
- MSCI調降台股權重 成分股增2刪1
- 這家燒烤店被爆衛生不佳？ 週刊：回收食材疑再上桌
- 台股開盤下跌13.85點 報10017.64點
- 警政署長、調查局長任用 政院：不會改用政務官
- 520限時加碼 超商抵用券大放送
- 「問政也可以很美」 李婉鈺騎重機辣翻天
- 男持電鋸裝潢新屋 手滑不慎「割喉」慘死
- 虐死女兒罪推同居人 狠母二審判更重
- 陳柏言／搬書記
- 台灣空姐紅到日本 被讚「千年一遇美女」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 DPP caucus unveils immigrant unit
- MLB》史萬森開轟破僵局 勇士尾盤甩開藍鳥
- 「年輕人不買股是危機」引熱議 鄭貞茂自嘲：我非重要人物
- 俄囚越獄不成糗卡在洞口 獄警到場笑翻
- 川普妻偕小兒子 今夏搬進白官
- 自由廣場》〈林保華專欄〉台灣的面子與裡子
- 陳克華／植物帝國
- 新知》日本教授發現癌症惡化原因 可能應用於藥物治療
- 李麗華弔唁豬哥亮 「倪敏然在天一定會遇見」
- 自焚燒成焦骨？同車友人熱醒驚逃
- 疑被縱火 北投驚傳5機車遭燒毀
- 蔡英文執政週年總體檢》兩岸新模式 民主是底線
- 傳承「虎斑」傳統 海陸數位迷彩服亮相
- 黨產會：接收日產 屬於國產
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉議員考察北藝 指將成第二個大巨蛋
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分