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〈台北都會〉大學實習生 上班4個半月無薪水

2017-05-17

議員批離譜 比建教生還不如

〔記者蔡亞樺／台北報導〕北市議員黃珊珊接獲家長投訴，家中就讀國立大學商學院四年級的女兒，大四下學期一門十學分的實習課，到服務業體驗學習，竟然體驗了四個半月，天天「上班」八小時，業者只給餐點，沒有任何薪資，黃直言大學實習生比建教生還不如，業者根本是掛羊頭賣狗肉。

對此，勞動局科長黃毓銘不諱言，有些行業的實習生確有這樣狀況，這可認定實際的勞雇關係，應以勞基法法規處理，若有民眾投訴會依個案認定。教育局長曾燦金昨承諾，一週內發文向教育部反映實習生的狀況。

黃珊珊昨在議會部門質詢時表示，許多高中職與企業合作所謂「建教合作」，讓學生到職場學習技能，隨著勞動權益意識抬頭，中央制定專法保障建教生，但這次問題出現在大專院校的所謂實習生。

黃珊珊指出，教育部在一百年六月廿七日函示「大專院校所開設正式學分之校外實習課程…，實習性質非以學習技能為目的，而係以體驗」。黃說，這份函示被企業濫用，體驗兩天就夠，有需要體驗四個月？根本是掛羊頭賣狗肉，剝削實習生，太離譜。

黃要求教育局、勞動局針對北市所屬機關單位如四大農畜產公司、悠遊卡公司等，清查是否有類似實習生上班卻無薪資，若沒有薪資，北市府應該率先給付。黃毓銘、曾燦金雙雙表示會配合清查。

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