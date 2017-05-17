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〈台北都會〉校園師生戀 教局要求各校遏阻

2017-05-17

5年14件師生性平投訴

〔記者張議晨／台北報導〕女作家林奕含自縊身亡，引發校園、補習班師生戀問題。據北市教育局統計，北市近五年有十四件師生間的性平案件，但台北市議員陳政忠昨在議會質疑，五年僅十四件，中間存有黑數恐有數倍之多，且都要等到學生投訴校方才會介入，要求教育局建立主動訪視機制，並將師生戀列入教材。對此，北市教育局長曾燦金爽快允諾，會在三天內發文，遏止師生戀。

北市一○一至一○五年有十四件校園師生戀引起的性平申訴，但陳政忠指出，十四件申訴案件多為當事人及同學代為投訴，代表校園當局無法立即發現，且老師自己也不敢承認，學生被逼到需自行向輔導老師、同學訴苦。

陳政忠說，校園教材並未論及師生戀，加上國、高中生思想未成熟，有些學生反會對老師存有幻想，若未導正就會產生不當聯想；以北市發生的師生戀個案來說，除家長、學生、同學投訴外，都未見校方主動反映，凸顯校園諮詢機制不足。教育局應將師生戀列入高中學程教材，另強化諮詢管道，甚至嚴懲這些搞師生戀的老師。

議員：很多黑數看不到

同組質詢的議員林國成還以王文洋、邱毅等的「師生戀」為例；林說，師生戀沒有對或錯，但國、高中生幼小心靈易產生誤解，五年只有十四件，不代表沒事，「很多黑數看不到」。

林國成嗆，老師為人師表搞師生戀就是不對，稱「狼師」也不為過，教育局應通令各校嚴懲這些「狼師」，遏阻師生戀。曾燦金聞言當場允諾「三天內發文，要各校嚴守分際，遏阻師生戀」。

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  • 市議員陳政忠（右）質詢教育局，要求建立機制防堵師生戀，教育局長曾燦金（左）也允諾，3天內發文遏阻。（記者張議晨攝）

    市議員陳政忠（右）質詢教育局，要求建立機制防堵師生戀，教育局長曾燦金（左）也允諾，3天內發文遏阻。（記者張議晨攝）

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