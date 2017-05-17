〈台北都會〉拿補助拍電影未上映 議員諷拍假的
〔記者張議晨／台北報導〕台北市文化局提供電影製作補助，但台北市議員陳彥伯昨在議會質詢時踢爆，有多部電影完成製作超過一年，迄今卻還未上映，質疑電影「拍假的」。對此，文化局長鍾永豐回應，「應是還在排檔期，才未上映」，但陳痛批，沒辦法履約電影依法須扣五％保證金，以補助一五○萬來說，片商只需被扣七萬五，「這樣合理嗎？」鍾坦言，台灣電影環境不佳，會對此再做檢討。
補助150萬 未履約僅扣5％7.5萬
北市二○○六年起補助電影拍攝，至今已補助九十七部電影，總金額達一億五千多萬，包括《艋舺》、《大尾鱸鰻》等賣座強片，都曾獲文化局補助。
但陳彥伯調閱資料發現，北市在前年八月補助《神通》、《賽末點》二部電影製作費一五○萬，但二部電影早在同年十月、十一月完成製作，至今卻還未上映。甚至二○一一年獲一五○萬補助的《哭翻天》，拍完未上映文化局也僅扣五％、約七萬五千元保證金。
陳彥伯指出，導演拿補助，電影完成製作後卻未上映，難不成是在拍「亞果出任務」，以拍電影之名，做其他的事情。且未履約只須扣五％保證金，「這些都是百姓的錢，文化局錢愛給誰就給誰，補助也沒一套標準，有這麼好賺？」陳諷刺，「以後我也成立電影公司，專門負責騙錢就好」。
除獲電影補助迄今仍未上映外，北市前年補助《風中家族》、《沙西米》等多部電影，每部分別補助一百至四百萬不等製作費，但票房卻意外「慘澹」。陳痛批，電影票房與補助不成正比，電影業缺的是行銷，而非補助導演去做他想做的事。
鍾永豐坦言，未上映電影有些是資金出問題，會加強投資精確度及電影宣傳強度，另外針對補助機制做檢討。
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